Poznati Srbin šokirao izjavom: 'Crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta'

Rade Bogdanović, bivši jugoslavenski nogometni reprezentativac, komentirao je u emisiji RTS-a utakmicu 11. dana Svjetskog prvenstva u nedjelju između Belgije i Irana, koja je završila bez pogodaka. Belgija je tako i nakon drugog kola ostala bez pobjede, a jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 66. minuti, kada je Nathan Ngoy zaradio crveni karton nakon prekršaja kao posljednji igrač belgijske obrane.

Rade Bogdanović na RTS upravo govori kako nije rasista, ali "crnci nemaju koncentraciju da igraju duže od 60 minuta". Majko mila pic.twitter.com/dMctZl1tfu — Gorica Nikolin (@fruska_gorica) June 21, 2026

'Nisam rasist, ali crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta'

Bogdanović je upravo taj potez belgijskog braniča izdvojio kao presudan, no pritom je iznio sporne i rasno neprimjerene komentare o koncentraciji tamnoputih nogometaša. Ustvrdio je da, prema njegovu iskustvu, “velika većina” takvih igrača ima problema s koncentracijom nakon određenog dijela utakmice.

"Nisam rasist, ali crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali čuvati da ne naprave grešku, sadašnji nogomet je takav. Na razini SP-a ovo se ne može dogoditi", kazao je Rade Bogdanović

Voditelj emisije pokušao je relativizirati tvrdnju podsjetivši da i reprezentacija Francuske ima velik broj tamnoputih igrača koji igraju na visokoj razini svih 90 minuta, no Bogdanović je ostao pri svom stavu, dodavši da i oni, po njegovu mišljenju, često griješe.

"Da ne ulazimo u detalje, a i to bismo mogli, i oni prave greške. Ne generaliziram, velika većina nema koncentraciju", dodao je Bogdanović.

Tko je Rade Bogdanović?

Rade Bogdanović je bivši nogometaš, rođen u Sarajevu 21. svibnja 1970., a danas je poznat kao nogometni analitičar i komentator. Igrao je kao napadač, a karijeru je počeo u Željezničaru.

Kasnije je igrao za klubove poput Pohang Atoms/Steelers, JEF United, Atlético Madrida, Werdera Bremen, Arminije Bielefeld i Al-Wahde.

Za reprezentaciju propale države Jugoslavije odigrao je 3 utakmice i zabio 2 gola. Danas se često pojavljuje u regionalnim medijima kao izravan i ponekad kontroverzan nogometni komentator.