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SP oduševljava: Golijada Španjolaca, povijesna pobjeda Egipta i dva velika iznenađenja

SP oduševljava: Golijada Španjolaca, povijesna pobjeda Egipta i dva velika iznenađenja
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Foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia

Rezime 11. dana Svjetskog prvenstva

22.6.2026.
5:14
Dominik Franculić
Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia
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Zaključili smo jedanaesti natjecateljski dan Svjetskog prvenstva 2026. Za razliku od prošla dva dana, ovaj nam nije otkrio niti jednu točnu poziciju, ali nam je ponudio jedno malo i jedno veliko iznenađenje.

Dan smo počeli Španjolskim liječenjem frustracije. Nakon što su u prvoj utakmici iznenađujuće remizirali protiv Zelenortskih Otoka, Španjolci su počeli s krilima, Yamalom i Baenom i to je odmah donijelo veliku pobjedu od 4-0.  Već u 10. minuti je Lamine Yamal postigao vodeći pogodak na asistenciju Mikela Oyarzabala koji je kasnije postao dvostruki strijelac.

U 21. minuti je postigao prvi gol na asistenciju Aymerica Laportea, a u 24. minuti mu je za drugi pogodak asistirao Dani Olmo. Već u 49. minuti Španjolska je otišla na 4-0, kad je Marc Cucurella pucao, saudijski vratar Al Owais obranio, ali se lopta odbila od saudijskog braniča Al Tambaktija u mrežu.

Iranski heroj i Zelenortsko čudo

Druga utakmica dana je završila bez golova, ali ponudila je pravi spektakl. Belgijci su opet ostali bez pobjede nakon herojske predstave Irana, a posebice njihova vratara Alireze Beiranvanda. Utakmica je završila 0-0, a posljednjih gotovo pola sata Belgija je odigrala s igračem manje nakon što je pocrvenio Nathaniel Ngoy. Belgija i Iran i jedni i drugi su na dva boda i sudbinu će im odrediti posljednje kolo skupine.

U skupini H smo dobili novo veliko iznenađenje i opet ga je priuštio debitant na ovom natjecanju. Zelenortski Otoci su nakon remija sa Španjolskom u prvom kolu i u drugom ostali neporaženi odigravši 2-2 s Urugvajem. Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo (44) i Agustin Canobbio (45+6), dok su strijelci za Zelenortske otoke bio Kevin Pina Lenini (21) i Helio Varela (61). 

U skupini H vodi Španjolska s 4 boda,  Urugvaj i Zelenortski otoci imaju po 2,a Saudijska Arabija jedan bod.  U zadnjem kolu igraju Španjolska i Urugvaj, te Zelenortski otoci - Saudijska Arabija. 

Dan smo zaključili novim zanimljivim ogledom u skupini G, a Egipat je upisao svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Iako su Novozelanđani vodili na poluvremenu, u drugome je Egipat pokazao klasu više i s tri pogotka došao do velike pobjede, četiri boda i vrha skupine G. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Rezimešpanjolska Nogometna ReprezentacijaSaudijska ArabijaBelgijska Nogometna ReprezentacijaIranska Nogometna ReprezentacijaEgipatska Nogometna ReprezentacijaNovi ZelandUrugvajska Nogometna ReprezentacijaZelenortski Otoci
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