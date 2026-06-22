SP oduševljava: Golijada Španjolaca, povijesna pobjeda Egipta i dva velika iznenađenja

Zaključili smo jedanaesti natjecateljski dan Svjetskog prvenstva 2026. Za razliku od prošla dva dana, ovaj nam nije otkrio niti jednu točnu poziciju, ali nam je ponudio jedno malo i jedno veliko iznenađenje.

Dan smo počeli Španjolskim liječenjem frustracije. Nakon što su u prvoj utakmici iznenađujuće remizirali protiv Zelenortskih Otoka, Španjolci su počeli s krilima, Yamalom i Baenom i to je odmah donijelo veliku pobjedu od 4-0. Već u 10. minuti je Lamine Yamal postigao vodeći pogodak na asistenciju Mikela Oyarzabala koji je kasnije postao dvostruki strijelac.

U 21. minuti je postigao prvi gol na asistenciju Aymerica Laportea, a u 24. minuti mu je za drugi pogodak asistirao Dani Olmo. Već u 49. minuti Španjolska je otišla na 4-0, kad je Marc Cucurella pucao, saudijski vratar Al Owais obranio, ali se lopta odbila od saudijskog braniča Al Tambaktija u mrežu.

Iranski heroj i Zelenortsko čudo

Druga utakmica dana je završila bez golova, ali ponudila je pravi spektakl. Belgijci su opet ostali bez pobjede nakon herojske predstave Irana, a posebice njihova vratara Alireze Beiranvanda. Utakmica je završila 0-0, a posljednjih gotovo pola sata Belgija je odigrala s igračem manje nakon što je pocrvenio Nathaniel Ngoy. Belgija i Iran i jedni i drugi su na dva boda i sudbinu će im odrediti posljednje kolo skupine.

U skupini H smo dobili novo veliko iznenađenje i opet ga je priuštio debitant na ovom natjecanju. Zelenortski Otoci su nakon remija sa Španjolskom u prvom kolu i u drugom ostali neporaženi odigravši 2-2 s Urugvajem. Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo (44) i Agustin Canobbio (45+6), dok su strijelci za Zelenortske otoke bio Kevin Pina Lenini (21) i Helio Varela (61).

U skupini H vodi Španjolska s 4 boda, Urugvaj i Zelenortski otoci imaju po 2,a Saudijska Arabija jedan bod. U zadnjem kolu igraju Španjolska i Urugvaj, te Zelenortski otoci - Saudijska Arabija.

Dan smo zaključili novim zanimljivim ogledom u skupini G, a Egipat je upisao svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Iako su Novozelanđani vodili na poluvremenu, u drugome je Egipat pokazao klasu više i s tri pogotka došao do velike pobjede, četiri boda i vrha skupine G.