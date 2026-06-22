Nije sve bajno u reprezentaciji Engleske nakon pobjede nad Vatrenima: Evo što muči Tuchela
Engleska u drugom kolu SP-a igra protiv Gane
Nogometna reprezentacija Engleske pobjedom nad Hrvatskom (4:2) otvorila je Svjetsko prvenstvo, a u drugom kolu je očekuje utakmica protiv Gane. Izbornik Thomas Tuchel govorio je o zdravstvenom stanju u svlačionici i otkrio da ne neke igrače ne može računati.
Zvijezda van konkurencije
Najveća briga je situacija sa sjajnim krilnim napadačem Arsenala Buyakom Sakom koji vuče problem s Ahilovom tetivom i ne trenira s momčadi, već radi po posebnom programu.
"Saka se nosi s problemom Ahilove tetive i još nije spreman odigrati punih 90 minuta", izjavio je Tuchel koji ga namjerava postupno uvoditi u ritam.
"Mislim da će, jednom kada dođemo do posljednje utakmice u skupini, biti potpuno spreman."
Sakino mjesto na desnoj strani vjerojatno će opet zauzeti Noni Madueke.
Rice i Rashford se vratili, ali briga postoji
Dobre vijesti za Engleze su da su Declan Rice i Marcus Rashford odradili cijeli trening.
Rice, zamjenik kapetana, izašao je u 72. minuti zbog bolova u leđima i zadnjoj loži.
"Vidio sam malu nelagodu. Nisam želio preuzeti rizik, pa sam odlučio izvaditi Declana. Bio je to trenutak da ga zaštitim", rekao je Tuchel, a sam Rice je poručio da je spreman:
"Sve je u redu. Riječ je o nečemu što vučem od ranije. Bit ću spreman."
Rashford, strijelac četvrtog gola protiv Hrvatske, požalio se na zatezanje mišića, ali su liječnici potvrdili da se radilo samo o grču.