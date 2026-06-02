Ako me (zl)ostaviš ne ruši drugo sve: Zbog razvoda je sjeo u bager i krenuo demolirati kuću!

Mirno jutro u ruralnoj Pennsylvaniji pretvorilo se neki dan u scenu iz filma kada je 48-godišnji Eric Pierwsza, nakon što mu je supruga priopćila da je njihov brak gotov, sjeo u bager i počeo rušiti obiteljsku kuću dok su se ona i njihove dvije kćeri nalazile unutar objekta!

Prema policijskom izvješću, Eric Pierwsza vratio se kući nakon noći provedene u opijanju te je započeo raspravu sa suprugom s kojom je već neko vrijeme prolazi kroz proces rastave.

Kada mu je ona rekla da je s njihovim brakom definitivno gotovo, zaprijetio je da će srušiti kuću pa samo nekoliko trenutaka kasnije upalio bager i počeo metodično trgati stražnji dio doma.

Njegova supruga uspjela je nazvati hitnu službu, a dispečeri su, kako već stoji u kaznenoj prijavi, tijekom poziva mogli jasno čuti viku u pozadini i zaglušujuću buku stroja koji uništava zidove.

Nakon što je dovršio svoj rušilački pohod, Pierwsza je zaustavio bager te se mirno vratio u oštećenu kuću, uzeo sportsku torbu i pobjegao prema obližnjem Fawn Townshipu.

Policija je brzo reagirala i nedugo zatim ga uhitila. Kuća je ostala kao nijemi svjedok obiteljskog sloma - stražnji dio potpuno je uništio, a inženjeri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog narušene statike objekta te doveli u pitanje je li kuća uopće sigurna za daljnji boravak.

Pierwsza je u međuvremenu prebačen u okružnoizatvoru Butler, a jamčevina mu je određena na 10.000 dolarai.

Prema sudskim zapisima, suočen je s nekoliko teških optužbi, uključujući izazivanje katastrofe, nesmotreno ugrožavanje drugih osoba i narušavanje javnog reda i mira.

Te optužbe nose potencijalno visoke zatvorske kazne, a njegova supruga je u međuvremenu zatražila sudsku zabranu prilaska kako bi zaštitila sebe i svoje kćeri od daljnjih incidenata.

Preliminarno saslušanje zakazano je za 9. lipnja.