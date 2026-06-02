Obratite pažnju na ove zelene točkice: Zatekla ih je na majici i osjetila mučninu kada je doznala što su

Jedna korisnica Reddita zatekla je prije nekoliko dana neobične zelene točkice na svojoj bijeloj majici pa je upitala kolege s te popularne društvene mreže o čemu je tu riječ.

Odgovor je zasigurno nije oduševio jer su upućeniji odmah na fotografiji prepoznali jajašca smrdljivoga martina, štetočine koju većina ljudi prezire jer uz sebe nosi i karakterističan smrad.

 

What did I find in the morning on my shirt?
by u/cornelson2106HT in whatisit

Od jajašca do napasti u kući

Životni ciklus smrdljivog martina omogućuje mu brz rast populacije. Ženka tijekom životnog ciklusa može položiti nekoliko stotina jajašaca, obično u skupinama od oko 28 komada na donjoj strani lišća biljke domaćina. 

Jajašca su prepoznatljive svijetlozelene ili plavkaste boje, a iz njih se izliježu nimfe koje prolaze kroz pet razvojnih stadija prije nego što postanu odrasle jedinke. 

Cijeli razvoj od jajašca do odraslog kukca, ovisno o temperaturi, traje od 40 do 60 dana.

Fenomen iznenadne pojave smrdljivih martina u proljeće izravno je povezan s njihovim životnim ciklusom. U kasnu jesen, s padom temperatura i skraćivanjem dana, ovi kukci traže sigurna, suha i prohladna mjesta za prezimljavanje. 

Dok u prirodi biraju pukotine u stijenama ili ispod kore drveća, naši domovi predstavljaju im idealno utočište.

Provlače se kroz najmanje pukotine oko prozora, vrata, cijevi, ventilacijskih otvora i dimnjaka te se često smještaju u zidnim šupljinama, na tavanima ili u podrumima. 

Jednom kada uspiju u svojim namjerama, ulaze u stanje mirovanja poznato kao dijapauza, slično hibernaciji. 

Tijekom zime ne hrane se, ne razmnožavaju i troše minimalnu energiju. S dolaskom proljeća, duži dani i porast temperature signaliziraju im da je vrijeme za buđenje. 

Toplina koja prodire kroz zidove vaše kuće budi ih iz višemjesečnog sna, a njihov jedini instinkt je pronaći izlaz kako bi se vratili u prirodu, hranili se i započeli novi ciklus razmnožavanja. 

Više od obične smetnje

Iako smrdljivi martini ne grizu ljude ni kućne ljubimce, ne prenose bolesti i ne uništavaju strukturu kuće, njihov utjecaj nije zanemariv. Prije svega, predstavljaju ozbiljnu prijetnju poljoprivredi. 

Svojim cjevastim usnim aparatom probijaju plodove i sišu biljne sokove, uzrokujući značajne štete na usjevima poput jabuka, breskvi, krušaka, soje, kukuruza i rajčica. Oštećeno tkivo postaje tvrdo i gubi na kvaliteti, a plodovi se deformiraju. 

U kućanstvu, osim što su naprosto neugodni, mogu ostaviti mrlje od izmeta na zidovima i zavjesama. Novija istraživanja također upozoravaju na potencijalne zdravstvene implikacije.

Kemikalije koje ispuštaju mogu kod osjetljivih osoba izazvati iritaciju kože, a sitne čestice koje se šire zrakom u prostorijama s velikim brojem ovih kukaca mogu djelovati kao alergeni koji uzrokuju iritaciju očiju i dišnih puteva.

Kako se obraniti bez panike

Prvo i najvažnije pravilo jest - ne gnječite ih. Time se oslobađa neugodan miris koji može privući i druge jedinke.

Za uklanjanje onih koji su već unutra najučinkovitiji je usisavač; vrećicu nakon upotrebe odmah zatvorite i izbacite. Alternativa je gurnuti ih u posudu s vodom i deterdžentom, što ih eliminira bez mirisa. Ipak, ključ uspjeha leži u prevenciji.

Najbolje vrijeme za akciju je kasno ljeto i rana jesen prije nego krenu u potragu za skloništem. Pažljivo zabrtvite sve pukotine oko prozora, vrata, cijevi i ventilacije silikonom.

Popravite oštećene mreže na prozorima i postavite guste mrežice na ventilacijske otvore, pogotovo na tavanu jer se smrdljivi martini vole penjati visoko. 

