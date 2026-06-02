Pogledajte što rade iza njihovih leđa: Netko im je konferenciji ukrao cijeli show!

'nemamo ništa s tim' /

Pomalo komična situacija u utorak na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Naime, dok su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo! držali konferenciju o ozbiljnoj temi – inflaciji i skupoći hrane – iza njihovih leđa odvijao se sasvim drugi politički film.

Dok su SDP-ovci govorili o cijenama koje danonoćno rastu, netko je u pozadini montirao četiri velika panoa. Na jednom se nalazio lik zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u zatvorskoj majici s brojem 001, do njega njegov zamjenik Luka Korlaet s brojem 002, dok su likovi Koste Kostanjevića i Gorana Đulića, također odjeveni u zatvorske majice, bili prekriženi.

Tako je konferencija o inflaciji u jednom trenutku dobila i neočekivanu scenografiju, zbog koje su prolaznici teško mogli odlučiti trebaju li pratiti govornike ili panele iza njih.

U ovom performansu očito se aludira na aferu Hipodrom koja posljednjih mjeseci prati zagrebačku vlast. Budući da se sve događalo doslovno iza leđa SDP-ovaca i članova stranke Možemo! dok su držali konferenciju, cijela je scena djelovala kao dobro osmišljena politička podvala ili barem vrlo maštovita provokacija.

No Ivan Matijević iz zagrebačkog HDZ-a tvrdi da oni s postavljanjem panoa nemaju nikakve veze.

Kako bilo, rijetko se događa da političaru netko doslovno iza leđa postavi konkurentsku predstavu, a da on to ni ne primijeti.