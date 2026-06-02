FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'HORMUZ' NA HRVATSKI NAČIN /

Njemu je prekipjelo! Kamionom blokirao put na Hvaru pa poručio 'nema na more'

Njemu je prekipjelo! Kamionom blokirao put na Hvaru pa poručio 'nema na more'
×
Foto: čitatelj/morski.hr

Hvaranin je, navodno, zbog gradnje hotela u istoj ulici, u inat odlučio blokirati put

2.6.2026.
11:33
danas.hr
čitatelj/morski.hr
VOYO logo
VOYO logo

Hvarska policija u nedjelju je uhitila muškarca koji je blokirao Put Podstina parkiravši vlastiti kamion, javlja Morski.hr.

Prema pisanju portala Hvaranin je zbog gradnje hotela u istoj ulici u inat odlučio blokirati put. Na kamion je postavio natpise "nema na more" i "Hormuz", s očitom referencom na jedan iranski morski tjesnac kojim se zbog rata posljednjih mjeseci teško, ako uopće i prolazi.

Njemu je prekipjelo! Kamionom blokirao put na Hvaru pa poručio 'nema na more'
Foto: čitatelj/morski.hr

Gradonačelnik Grada Hvara Šime Ravlić za morski.hr je kazao da je prometni incident prijavljen policiji te je vozilo pomaknuto s prometnice.

Njemu je prekipjelo! Kamionom blokirao put na Hvaru pa poručio 'nema na more'
Foto: čitatelj/morski.hr

Žurno priveden na sud

Muškarac je u ponedjeljak u žurnom postupku priveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, no sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.

HvarPolicijaMoreHormuški TjesnacBlokirati
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike