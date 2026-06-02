Njemu je prekipjelo! Kamionom blokirao put na Hvaru pa poručio 'nema na more'

Hvarska policija u nedjelju je uhitila muškarca koji je blokirao Put Podstina parkiravši vlastiti kamion, javlja Morski.hr.

Prema pisanju portala Hvaranin je zbog gradnje hotela u istoj ulici u inat odlučio blokirati put. Na kamion je postavio natpise "nema na more" i "Hormuz", s očitom referencom na jedan iranski morski tjesnac kojim se zbog rata posljednjih mjeseci teško, ako uopće i prolazi.

Foto: čitatelj/morski.hr

Gradonačelnik Grada Hvara Šime Ravlić za morski.hr je kazao da je prometni incident prijavljen policiji te je vozilo pomaknuto s prometnice.

Žurno priveden na sud

Muškarac je u ponedjeljak u žurnom postupku priveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, no sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.