KOLONE

Kamioni na ulaz u Hrvatsku čekaju i do šest sati, EES usporava promet

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Zbog primjene ulazno-izlaznog sustava (EES) Europske unije, zadržavanja na graničnim prijelazima mogu potrajati od tridesetak minuta pa i do šest sati

2.6.2026.
11:50
Hina
Kamioni na graničnim prijelazima Batrovci-Bajakovo i Bačka Palanka-Ilok iz Srbije prema Hrvatskoj čekaju oko šest sati, a na prijelazima Šid-Tovarnik i Bezdan-Batina četiri sata, priopćilo je u utorak javno poduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije srbijanskog MUP-a, teretni promet je usporen i na graničnom prijelazu Kelebija ka Mađarskoj gdje kamioni čekaju carinsku proceduru i dulje od dva sata, a oko sat i pol na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, na prijelazu Gradina.

Zbog primjene ulazno-izlaznog sustava (EES) Europske unije, zadržavanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima ka zemljama EU, napose prema Hrvatskoj i Mađarskoj, ovisno o dobi dana i intenzitetu prometa, mogu - po svjedočenju putnika, potrajati od tridesetak minuta pa i do dva i pol sata.

Na ostalim graničnim prijelazima iz Srbije nema duljih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
