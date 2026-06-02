Trećina Hrvata je protiv njih: Što bi se dogodilo da u Hrvatskoj nema stranih radnika?

Oni miješaju beton i obnavljaju fasade. Oni vam dostavljaju pizzu i burgere. Ali i poštu i pakete. Oni turistima u kuhinjama pripremaju punjene paprike i pad thai. Rade na blagajnama trgovina. Na recepcijama hotela. Oni pospremaju hotelske sobe. I čiste apartmane. Peru suđe. Beru i sade jabuke i mandarine. Oni voze kombije. Konobare. Oni sortiraju robu u skladištima.

Po ljeti ih u Hrvatskoj radi 100 tisuća. Ali, mnogi misle da bi bilo bolje da ih nema. 30% Hrvata je protiv stranih radnika, protiv su otvoreno i neki desni političari.

Pa su Nepalci, Indijci i FIlipinci izloženi nasilju, uvredama i pljačkama. A što bi se dogodilo da ih stvarno nema? Pogledajte u prilogu Ivana Skorina.