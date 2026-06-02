HNS jednom odlukom spasio kultni klub, ali i oštetio pet 'prvaka'

Hrvatski nogometni savez u nedjelju navečer objavio je rezultate drugog kruga licenciranja nogometnih klubova, a dan kasnije riješio je i veliku dilemu jednim veoma nepopularnim potezom kojim je na uštreb drugog kluba spasio Hrvatski dragovoljac.

Naime, HNS je ove godine odlučio napraviti veliki zaokret i 1. NL, odnosno drugi rang natjecanja, proširiti s 12 na 16 klubova. Time su četiri najbolje plasirana kluba iz Druge NL, odnosno Segesta Sisak, Kustošija, Mladost Ždralovi i Jadran Luka Ploče, izborila plasman u drugi rang, dok je iz njega ispao Jarun.

Time je Druga NL, dakle treći rang, brojila 13 od potrebnih 16 klubova, čime dolazimo do drame. Prema propozicijama natjecanja iz Druge NL trebale su ispasti dvije posljednje plasirane momčadi, odnosno Hrvatski dragovoljac i Croatia Đakovo. Takvim bi scenarijem bilo upražnjeno pet mjesta, odnosno točno onoliko koliko "regionalnih liga" broji 3. NL, odnosno četvrti rang natjecanja.

No, HNS je neobjašnjivom odlukom odlučio kako će Hrvatski dragovoljac, unatoč činjenici da je sezonu završio na 15. mjestu, ipak ostati "drugoligaš", čime je izravno jedan od regionalnih prvaka postao "višak" jer postoji pet "regionalnih liga" (Sjever, Jug, Istok, Zapad i Centar), a samo četiri mjesta.

Četvrti rang hrvatskog nogometa podijeljen je na pet regionalnih nogometnih liga, čiji su prvaci sljedeće momčadi: 3. NL Sjever: Koprivnica 3. NL Istok: Slavonija Požega 3. NL Zapad: Pazinka/Lokomotiva Rijeka 3. NL Jug: Zagora Unešić 3. NL Centar: Inker Zaprešić

Taj je problem HNS odlučio riješiti na način da tri "prvaka" izravno idu u 2. NL, a preostala dva, od kojih je jedan Lokomotiva Rijeka, igraju doigravanje. Tko će imati sreću, a tko ne, odlučit će pak ždrijeb.

Za kraj dodajemo i kako "prvak" 3. NL Zapad, Lokomotiva Rijeka, uopće nije prvak. Na prvom je mjestu završila Pazinka, koja nije ispunila uvjete licenciranja, dok je prvak Istoka Slavonija Požega svoju licencu izborila tek u drugom krugu licenciranja.

Dojam je da su se u HNS-u molili da se to ne dogodi jer bi bilo mnogo lakše opravdati doigravanje između dva doprvaka nego jednoga kazniti jer, eto, nije imao sreće.

Cijela ova zavrzlama dolazi u trenutku kada je čelnik Dugog Sela, kluba sa samo bodom više od Hrvatskog dragovoljca, pod istragom USKOK-a zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca.

Od ostalih promjena odluka u drugom krugu licenciranja spomenimo i kako je Dugopolje naknadno dobilo licencu za SHNL, no ona mu nije bila potrebna budući da je sezonu završilo na četvrtom mjestu, kao i to da je ovo bio najsveobuhvatniji postupak licenciranja dosad jer su nova UEFA-ina pravila zahtijevala od nacionalnih saveza da provedu postupak licenciranja i ženskih momčadi.

