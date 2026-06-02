Korak do finala, ali prvo – izazov Hrvoja Kroflina
Polufinale Igre chefova podiže ljestvicu više nego ikad prije. Pred kandidatima je zadatak koji će testirati svaku vještinu koju su gradili tijekom natjecanja – rekreacija složenog autorskog jela jednog od najcjenjenijih hrvatskih chefova, Hrvoja Kroflina.
Kroflin, chef zagrebačkog restorana ManO2 i jedno od najprepoznatljivijih imena domaće gastronomske scene, poznat je po preciznosti, kreativnosti i beskompromisnom pristupu vrhunskoj kuhinji. Njegova jela često uključuju velik broj komponenti, pažljivo razrađene tehnike i savršeno usklađene okuse, zbog čega ih nije lako reproducirati ni profesionalnim kuharima.
Upravo zato produkcija je za polufinalni izazov odabrala jedno od njegovih zahtjevnih autorskih jela. Kandidati će morati demonstrirati tehničku izvrsnost, organizaciju rada i sposobnost rada pod pritiskom, jer će za pripremu imati ograničeno vrijeme. Svaka komponenta na tanjuru nosi svoju važnost, a i najmanja pogreška može presuditi u borbi za ulazak u veliko finale.
No, nakon što žiri ocijeni rekreaciju Kroflinova jela, natjecatelje čeka novi test. Eliminacijski izazov donosi temu punjenja, koja otvara prostor za osobnu interpretaciju i kreativnost. Kandidati će sami birati smjer svojih jela te kroz odabrane sastojke i tehnike pokazati vlastiti kulinarski identitet.
Od njih će se očekivati da pronađu savršenu ravnotežu između okusa, tekstura i prezentacije, istovremeno demonstrirajući tehničko znanje koje se od polufinalista i očekuje. U ovoj fazi natjecanja više nema prostora za sigurnu igru – svaka odluka nosi rizik, a svaki detalj može napraviti razliku između prolaska i ispadanja.
Kako se završnica približava, konkurencija postaje sve žešća, a pritisak sve veći. Rekreacija jela Hrvoja Kroflina i zahtjevan eliminacijski izazov mogli bi se pokazati kao najteža prepreka dosadašnje sezone. Samo oni koji uspiju spojiti preciznost, kreativnost i hladnu glavu osigurat će svoje mjesto među finalistima Igre chefova.