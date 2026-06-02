Armand Duplantis preskočio zid od 5,50 metara Lidlovih proizvoda

Skok kakav svijet još nije vidio pokazao je Armand “Mondo” Duplantis i savladao izvanredan izazov u Stockholmu, opravdavši titulu “Skok godine”. Lidl je izazvao Duplantisa, koji je izniman sportaš i vlasnik 15 svjetskih rekorda, a izazov ovaj put nije bila tradicionalna letvica, već zid visok 5,50 metara, širok 12 metara i dubok 30 centimetara, izgrađen od proizvoda iz Lidlovog asortimana vlastitih brendova. Impresivni zid sastojao se od više od 3000 Lidlovih proizvoda, od svježeg voća i povrća i popularnih Lidlovih klasika poput brendova VEMONDO, Crownfield i Alesto do artikala neprehrambenih marki SILVERCREST, PARKSIDE i CRIVIT. Zid proizvoda predstavlja raznoliku ponudu Lidla, koji milijunima ljudi u preko 30 zemalja svakodnevno nudi pristup širokom izboru proizvoda vlastite robne marke najviše kvalitete po najboljoj cijeni.

Vrhunski sport susreće vrhunski asortiman: Tri pokušaja i maksimalna napetost

Lidl je izazvao Armanda Duplantisa na ovaj skok putem izravne poruke na Instagramu nakon što je profesionalni sportaš još jednom demonstrirao svoje vještine na Dijamantnoj ligi u Šangaju. Ideja je bila sučeliti vrhunskog sportaša i široki asortiman proizvoda trgovačkog lanca Lidl. Višestruki svjetski rekorder bio je motiviran za pokušaj rekorda posebne vrste i suočio se s Lidlovim zidom proizvoda u sportskoj dvorani Sätra Friidrottshall u Stockholmu.

Dok je profesionalni sportaš bio upoznat s dvoranom iz svog redovitog okruženja za trening, zid proizvoda predstavljao je neviđenu prepreku. Redovni natjecateljski skokovi uključuju preskakanje samo tanke letvice, a izazov je sada bio prevladati masivni fizički zid, što orijentaciju tijekom zaleta i doskoka čini znatno zahtjevnijom. Armand Duplantis zaletio se i srušio zid u svom prvom pokušaju. Nakon što je zid obnovljen, skakač s motkom pripremio se za svoj drugi pokušaj i zaustavio se tik pred zidom. Sportski stručnjaci znaju da, čak i na službenim natjecanjima, Duplantis često koristi svoja prva dva skoka kako bi se potpuno prilagodio ne samo fizički, već prije svega i mentalno visini. Zatim je uslijedio treći i posljednji pokušaj: Duplantis se ponovno pokrenuo i uspješno preskočio spektakularni zid od 5,50 metara izrađen od Lidlovih proizvoda vlastite robne marke. Kliknite ovdje za gledanje video isječka skoka.

„Rekord koji nitko nikada neće srušiti: Zajedno s Lidlom, stvorio sam povijest“

Odmah nakon doskoka, Armand Duplantis je u euforiji skočio s strunjače i sažeo jedinstvenost trenutka:

„Osvojio sam mnoge visine u svojoj karijeri, ali ovaj skok bio je nešto sasvim drugačije. Stajati ispred pravog zida sastavljenog od toliko Lidlovih proizvoda bilo je za mene potpuno novo mentalno iskustvo i sportski izazov. Bilo je stresno sve do trećeg pokušaja, ali upravo to me privlači. Uvjeren sam da smo postavili rekord koji nitko neće uskoro izjednačiti. Zajedno s Lidlom, napisao sam dio sportske povijesti i pričat ću o tome svojoj djeci godinama koje dolaze“, objašnjava Armand Duplantis. Iznimni sportaš svakodnevno inspirira preko 1,5 milijuna pratitelja na svom Instagram računu i pružio im je mjesto u prvom redu za ovaj jedinstveni skok i pripreme prije njega.

„Sa 'Skokom godine' želimo pokazati da iza proizvoda naše vlastite robne marke stoje prave vrhunske performanse. Gledati Armanda Duplantisa kako se bori s našim 5,50 metara visokim zidom Lidlovih proizvoda bilo je iznimno. Ovaj zid je više od obične prepreke – on simbolizira impresivnu širinu i dubinu naše ponude proizvoda, na što smo izuzetno ponosni. Činjenica da je čak i svjetskom rekorderu trebalo tri pokušaja da preskoči ovu raznolikost naglašava veličinu ovog izazova. Zajedno smo stvorili ikoničan trenutak koji dokazuje: Ako želite nadmašiti sebe, potreban vam je snažan partner uz sebe – u sportu, kao i u svakodnevnom životu", kaže Robin Ruschke, voditeljica marketinga i viša potpredsjednica Lidl Internationala.

„Raznoliku ponudu Lidlovih robnih marki, iznad koje se vinuo Armand Duplantis, naši kupci svakodnevno pronalaze u našim lokalnim trgovinama. Nudimo širok izbor proizvoda naših robnih marki vrhunske kvalitete koji su pristupačni svima“, istaknuo je Marko Galić, voditelj Sektora marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Sportska postignuća i društveni utjecaj

Ovom izvanrednom kampanjom Lidl također naglašava svoj identitet odgovornog trgovačkog lanca uz raznoliki asortiman proizvoda, koji svjesnu prehranu čini jednostavnom i pristupačnom za sve. Lidl sebe vidi kao partnera za zdrav način života i više puta koristi sportsku pozornicu kako bi inspirirao ljude na uravnoteženu prehranu i bolji život. Osim spektakularnog podviga, Lidl je također poslao jasnu poruku podrške održivosti i protiv bacanja hrane. Nakon događaja, svi proizvodi sa zida postavljenog za skok donirani su Matmissionenu, lancu socijalnih trgovina mješovitom robom koju je osnovala Stockholms Stadsmission. Stockholms Stadsmission podržava ljude u teškim situacijama u Stockholmu konkretnom pomoći u hrani, socijalnim savjetovanjem i dugoročnim ponudama integracije, između ostalog.