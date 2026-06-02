KONAČNO /

Hrvatska napokon zna protiv koga igra: Gana objavila popis za Svjetsko prvenstvo

Foto: Norbert SCHMIDT/imago sportfotodienst/Profimedia

Kapetanski vrpcu će na SP nositi napadač Leicestera Jordan Ayew, a Gana će u prvoj utakmici skupine 17. lipnja igrati protiv Paname.

2.6.2026.
11:20
Hina
Norbert SCHMIDT/imago sportfotodienst/Profimedia
Carlos Queiroz, izbornik nogometne reprezentacije Gane koja je na SP u skupini s Hrvatskom, zbog problema s ozljedama nekih igrača objavio je popis 26 reprezentativaca neposredno prije isteka roka, a najzvučnije ime na njemu je Antoine Semenyo, krilni napadač Manchester Cityja. 

Malo iznenađenje je što se na popisu nalazi veznjak Villareala Thomas Partey, koji je optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje triju djevojaka 2021. i 2022. godine dok je igrao za Arsenal. Partey odlučno odbacuje takve optužbe i tvrdi da je nevin. 

Zbog ozljede koju je zadobio na treningu reprezentacije tijekom vikenda na popisu nema stopera Alexandera Djikua. Njega je zamijenio Derrick Luckassen. Također, izbornik Queiroz ne može računati na krilnog igrača Tottenhama Mohammeda Kudusa, koji već neko vrijeme pauzira zbog ozljede butnog mišića.

Kapetanski vrpcu će na SP nositi napadač Leicestera Jordan Ayew, a Gana će u prvoj utakmici skupine 17. lipnja igrati protiv Paname. Šest dana kasnije sučelit će se sa Engleskom, a 27. lipnja protivnik im je Hrvatska.

Vratari: Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi

Braniči: Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul ‌Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya

Vezni igrači: Augustine Boakye, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Kamal Deen Sulemana, Caleb Yirenkyi

Napadači: Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Christopher Bonsu ​Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Inaki Williams

Nogometna Reprezentacija GaneSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
