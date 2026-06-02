Ovo je 'pakao' na zemlji? Ljudi se prže na 48°C: 'Jutra i noći kao da više ne postoje'

U indijskom okrugu Banda, u saveznoj državi Uttar Pradesh, temperature su se više od tjedan dana zadržavale između 47 i 48 Celzijevih stupnjeva, pretvarajući svakodnevni život u borbu za preživljavanje. Stanovnici su prisiljeni prilagoditi cijele rasporede kako bi izbjegli najgoru vrućinu, piše BBC.

Već u šest ujutro sunce prži poput ljetnog poslijepodneva. Tržnice se zatvaraju prije nego što se većina gradova probudi, a radnici na otvorenom posao obavljaju rano ujutro i kasno poslijepodne.

"Tek je 6.15 ujutro, a osjećaj je kao da je već 8 ili 9 sati", rekao je trgovac Himanshu na tržnici u Atarri, gdje se roba mora prodati gotovo odmah jer se na visokim temperaturama brzo kvari.

Zidar Pappu Verma sada radi od 7 do 12 sati, a zatim ponovno od 16 do 19 sati. "I dalje morate odraditi osam sati. Bilo da radite neprekidno na suncu ili stajete i nastavljate, plaća je ista", rekao je. Dodaje da bi bez pauze za vrijeme najveće žege velik dio zarade potrošio na lijekove.

Na temperaturi od 46 stupnjeva tri radnice na održavanju cesta pronašle su zaklon ispod cisterne za vodu na mostu iznad rijeke Ken. Jedna od njih, Shanti Devi, svakodnevno pješači šest kilometara do posla i isto toliko natrag. "Siromašni ljudi nemaju luksuz brinuti se o vrućini", rekla je.

Voda i hlad postali su luksuz

Stručnjaci upozoravaju da su vađenje pijeska i iscrpljivanje podzemnih voda oslabili sposobnost rijeke Ken da hladi okolni krajolik, stvarajući začarani krug između nestašice vode i ekstremnih temperatura.

Posljedice su vidljive posvuda. Vozači električnih rikši ostaju bez putnika tijekom poslijepodneva, trgovine rade prije izlaska sunca i zatvaraju se usred dana, a bolnice bilježe sve više pacijenata.

"Otkako se vrućina pojačala, dnevno primamo između 15 i 20 slučajeva, uglavnom djece i starijih osoba. Najčešći simptomi su proljev, povraćanje i povišena temperatura", rekao je K. Kumar, ravnatelj lokalne bolnice.

Indogangetska nizina, koja obuhvaća velik dio sjeverne Indije, smatra se jednim od novih svjetskih žarišta opasne kombinacije vrućine i vlage.

Banda se nalazi blizu Rakove obratnice, a dodatni problem predstavljaju smanjeni šumski pokrov, rudarenje i urbanizacija. Istraživanja pokazuju da je između 1991. i 2022. nestala gotovo šestina gustih šuma u okrugu.

Meteorolog Dinesh Sah ističe da visoke temperature nisu novost, ali da je zabrinjavajuće njihovo trajanje. "Osam ili devet dana zaredom temperature od 47 do 48 stupnjeva trajale su bez prekida. To je ono što je novo", rekao je.

Lokalni poljoprivrednik Prem Singh smatra da su za sve intenzivnije toplinske valove odgovorni nestanak šuma, rudarenje, fosilna goriva i sve veća uporaba klima-uređaja. "To je otežalo život siromašnima, dok bogatiji nisu pogođeni u istoj mjeri", rekao je.

'Nikad nisam vidjela ovakvu vrućinu'

Noći više ne donose olakšanje. Temperature ostaju oko 30 stupnjeva, a stanovnici se nikada potpuno ne ohlade. "Čini se kao da jutra i noći više ne postoje", upozorava Sah.

U selima se stanovnici oslanjaju na bunare i hlad drveća. Osamnaestogodišnja Kranti Vishwakarma dnevno provodi četiri do pet sati donoseći vodu za kućanstvo. "Nemamo rashladne uređaje ni klima-uređaje. Za nas tu ulogu imaju stabla nima", rekla je.

Osamdesetogodišnja Chunubadi kaže da se ne sjeća sličnih uvjeta. "U svojih 80 godina nikad nisam vidjela ovakvu vrućinu. Stariji ljudi umiru od ekstremne hladnoće ili ekstremne vrućine. Ne znam hoću li i ovu uspjeti izdržati", rekla je.

Iako je kiša krajem prošlog tjedna privremeno snizila temperaturu za osam do devet stupnjeva, stručnjaci upozoravaju da će ovakvi ekstremi biti sve češći. Procjene Sveučilišta Berkeley pokazuju da bi Uttar Pradesh tijekom snažnog petodnevnog toplinskog vala mogao zabilježiti više od 8.000 dodatnih smrtnih slučajeva.

Unatoč tome, mnogi stanovnici Bande opasnost doživljavaju drugačije. "Vi ćete dobiti sunčanicu", poručile su radnice na cesti jednom posjetitelju. "Mi smo navikle na to."