Plenković došao Modiju u posjet: 'Važna je suradnja s globalnim silama'

Premijer Andrej Plenković u posjetu je New Delhiju gdje se susreo s indijskim kolegom Narendrom Modijem. Susret, koji dolazi godinu dana nakon Modijeva posjeta Zagrebu, istaknuo je kontinuirano jačanje političkih odnosa između Hrvatske i Indije, najmnogoljudnije zemlje svijeta.

„Gradimo izvrsne političke odnose s Indijom. U prvih 11 mjeseci 2025. naša trgovinska razmjena porasla je za 10%, a daljnju suradnju vidimo u logistici i pomorskom prometu, digitalnoj transformaciji, obrani i sigurnosti te drugim područjima“, izjavio je premijer Plenković.

Susret se također fokusirao na prioritete Hrvatske kao predsjedavajuće Inicijativa triju mora i skupinom EUMED9. Plenković je naglasio stratešku ulogu Hrvatske kao „mediteranskih vrata prema srednjoj Europi“ i njen doprinos povezivanju Inicijative triju mora s ekonomskim koridorom Indija-Bliski istok-Europa (IMEC).

Trgovinski sporazum s Indijom

Premijer je također pozdravio trgovinski sporazum između Europska unija i Indije, koji će stvoriti područje slobodne trgovine obuhvaćajući četvrtinu svjetske populacije. „Važno je da EU razvija suradnju i partnerstvo s globalnim silama poput Indije“, dodao je Plenković.

Posjet se odvija u okviru India AI Impact Summit 2026, gdje će u narednim danima biti raspravljano o ulozi umjetne inteligencije u oblikovanju suvremenog svijeta.

Podsjetimo, krajem siječnja Europska unija i Indija zaključile su sporazum o slobodnoj trgovini, kojim se stvara najveća zona slobodne trgovine na svijetu.

Padaju carine, raste izvoz

"EU i Indija danas stvaraju povijest, produbljujući partnerstvo između najvećih svjetskih demokracija. Stvorili smo zonu slobodne trgovine od dvije milijarde ljudi, a obje strane će ekonomski profitirati", izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Ovaj sporazum donijet će velike prilike za 1,4 milijarde ljudi u Indiji i milijune ljudi u Europi", kazao je indijski premijer Narendra Modi.

EU i Indija su drugo i četvrto gospodarstvo u svijetu. Trgovinska razmjena između dviju strana do sada je iznosila preko 180 milijardi eura godišnje, a očekuje se da će ovaj sporazum udvostručiti izvoz robe iz EU u Indiju do 2032. godine ukidanjem ili smanjenjem carina na 96,6 posto izvoza robe iz EU-a u Indiju. Sveukupno, smanjenje carina donijet će uštede od oko četiri milijarde eura godišnje na carinama na europske proizvode, navodi Komisija.

Potpisani sporazum je najveći koji je Indija dosad dogovorila s nekim trgovinskim partnerom. Sporazum bi trebao osigurati europskim tvrtkama privilegiran pristup najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu s 1,45 milijardi ljudi i najbrže rastućim velikim gospodarstvom, s godišnjim BDP-om od 3,4 bilijuna eura.

