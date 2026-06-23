Zemlja pustinja i ledenjaka: Unatoč dramatičnoj prošlosti danas osvaja toplinom ljudi

Kad se spomene Uzbekistan, prva asocijacija su tirkizne kupole Samarkanda, užurbani bazari Buhare i drevne zidine Hive, gradova što su stoljećima bili srce legendarnog Puta svile.

No, ova srednjoazijska zemlja, koja je u razdoblju kada se održava Svjetsko prvenstvo 2026. dodatno u fokusu svjetske javnosti, mnogo je više od slikovitih razglednica. Iza monumentalne arhitekture krije se duša naroda nevjerojatne topline, kultura satkana od tisućljetnih tradicija i priroda čija raznolikost nadmašuje sva očekivanja, piše Britannica.

Carstva i gostoljubivi ljudi

Povijest Uzbekistana isprepletena je s usponima i padovima velikih carstava te dolascima legendarnih osvajača koji su oblikovali širu povijest Srednje Azije. Ovim prostorima prolazili su vojske Aleksandra Velikog, koji je, prema predaji, na tim područjima upoznao Roksanu, kao i mongolske horde Džingis-kana koje su promijenile političku kartu regije.

U kasnijem razdoblju, Timur Lenko (Tamerlan), rođen na području današnjeg Uzbekistana, uspostavio je golemo carstvo čije je središte bio Samarkand, grad koji i danas čuva tragove svoje nekadašnje moći i važnosti. Ipak, unatoč bogatoj i dramatičnoj prošlosti, suvremeni Uzbekistan posjetitelje najčešće osvaja svakodnevnim životom i toplinom svojih ljudi.

Uzbekistansko društvo poznato je po izraženoj gostoljubivosti koja je duboko ukorijenjena u tradiciji i društvenim običajima. Gost se u kućanstvu smatra posebnom čašću, zbog čega nije neuobičajeno da potpuni neznanci ponude čaj, obrok ili pomoć u svakodnevnim situacijama. Tradicionalni pozdrav “Assalom alaikum” („Mir s vama“) prati gotovo svaki susret, a osmijeh i srdačnost smatraju se neizostavnim dijelom komunikacije. Obitelj, međusobno poštovanje i uvažavanje starijih osoba temeljne su vrijednosti koje i danas snažno oblikuju društvene odnose.

Okusi i boje uzbekistanske kulture

Kulturni identitet Uzbekistana rezultat je stoljetnog prožimanja perzijskih, turskih i mongolskih utjecaja, što je vidljivo u jeziku, običajima, umjetnosti i svakodnevnom životu. Posebno se ističe gastronomija u kojoj nacionalno jelo plov zauzima središnje mjesto. Riječ je o jelu koje nadilazi običan obrok jer se priprema u posebnim prigodama i često okuplja obitelj i zajednicu. Sastoji se od riže, mesa, mrkve i luka, a njegova je kulturna važnost potvrđena i uvrštavanjem na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Uz plov, nezaobilazan dio svakog obroka predstavlja i tradicionalni kruh lepeshka, koji ima važno simboličko i društveno značenje.

Umjetnički i obrtnički izričaj razvijao se kroz generacije te i dalje živi u radu majstora koji čuvaju tradicionalne tehnike. U Rištanu se izrađuje prepoznatljiva plava keramika, dok je Margilan poznat po proizvodnji svile i tkanju ikat uzoraka. Posebno mjesto u kulturnoj baštini zauzima suzani, bogato ukrašeni ručni vez koji se prenosi s generacije na generaciju. Kulturna raznolikost vidljiva je i u urbanim prostorima pa tako i metro u Taškentu predstavlja jedinstven spoj funkcionalnosti i umjetnosti, s postajama uređenima mramorom, mozaicima i motivima iz nacionalne povijesti.

Od pustinja do planinskih visina

Gotovo 80 posto teritorija Uzbekistana zauzimaju pustinje i stepe, među kojima je najpoznatija Kizilkum, poznata i kao „crveni pijesak“. Unatoč dominantno sušnom krajoliku, istočni dio zemlje otkriva potpuno drugačiju sliku, s planinskim lancima Tien Shan i Pamir-Alaj čiji vrhovi dosežu visine iznad 4500 metara. U tom planinskom pojasu nalazi se i područje Čimgana, često nazvano „uzbekistanskom Švicarskom“ zbog zelenih padina, šumskih predjela i alpskog ugođaja.

Na svega sat vremena vožnje od glavnog grada Taškenta smješteno je područje Čarvaka, s tirkiznim jezerom i brojnim rekreacijskim i planinarskim stazama. Ova prirodna raznolikost pruža rijetku mogućnost naglog prijelaza iz surove pustinjske klime u svježi planinski okoliš, što dodatno naglašava kontraste koji obilježavaju zemlju. U tim ekosustavima obitavaju i rijetke životinjske vrste, među kojima se ističu snježni leopard i Tien Shan smeđi medvjed, što potvrđuje važnost očuvanja prirodne bioraznolikosti.

Zanimljivosti koje oblikuju identitet zemlje

Uz povijesnu i kulturnu baštinu, Uzbekistan se ističe i nizom zanimljivih geografskih i društvenih posebnosti. Riječ je o jednoj od rijetkih dvostruko kontinentalno zatvorenih država na svijetu, što znači da nema izlaz na more, a okružuju ga isključivo druge zemlje bez pristupa oceanu. Drevni gradovi Samarkand i Buhara ubrajaju se među najstarija kontinuirano naseljena urbana središta na svijetu, s poviješću dugom više od 2500 godina.

Tijekom novije povijesti, Uzbekistan je bio jedan od najvećih svjetskih proizvođača pamuka, koji je zbog svoje važnosti često nazivan „bijelim zlatom“. Putovanje kroz zemlju podrazumijeva i upoznavanje s lokalnim običajima i pravilima ponašanja, pri čemu se osobito cijeni pristojnost, poštovanje i uvažavanje domaće tradicije.

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