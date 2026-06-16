Više od nafte i pustinje: Ispod sjaja Svjetskog prvenstva skrivaju se mračne tajne

Dok se Saudijska Arabija priprema za domaćinstvo Svjetskog prvenstva u nogometu 2034. godine, ulažući milijarde u sportske spektakle i futurističke megaprojekte, iza blještave fasade napretka krije se duboko uznemirujuća stvarnost. Ambicije kraljevstva vidljive su i na terenu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva 2026.

Kraljevina, vođena ambicioznom Vizijom 2030. prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, predstavlja se svijetu kao moderna, otvorena i digitalno napredna nacija. Ipak, izvješća međunarodnih organizacija za ljudska prava i svjedočanstva iznutra slikaju sasvim drugačiju sliku - sliku sustavne represije, brutalnog pravosuđa i potpunog zanemarivanja temeljnih ljudskih sloboda, piše Britannica.

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Društvo između tradicije i budućnosti

Saudijska Arabija je zemlja dubokih kontrasta, gdje se drevni običaji isprepliću s ultramodernim ambicijama. S populacijom od preko 36 milijuna ljudi, od kojih su više od polovice mlađi od 30 godina, kraljevstvo prolazi kroz brzu demografsku i društvenu transformaciju. Strani radnici čine gotovo trećinu stanovništva, stvarajući multikulturalno okruženje unutar strogih okvira saudijskog društva.

Kultura je neraskidivo vezana uz islam, a u Saudijskoj Arabiji se nalaze dva najsvetija grada islama, Meka i Medina, koja svake godine privlače milijune hodočasnika. Gostoprimstvo je kamen temeljac društvenog života, a tradicionalni rituali poput posluživanja arapske kave (qahwa) i datulja simbol su poštovanja prema gostu. Obitelj ostaje središte društva, s jakim vezama koje se protežu kroz generacije.

Tradicionalna odjeća — thobe i ghutra za muškarce te abaja za žene — i dalje je sveprisutna, predstavljajući važan dio nacionalnog identiteta. Iako se zemlja ubrzano modernizira i otvara svijetu, ovi duboko ukorijenjeni običaji i dalje oblikuju svakodnevni život, stvarajući složenu sliku društva koje pokušava pomiriti svoju bogatu tradiciju s futurističkim ambicijama Vizije 2030.

Geografska raznolikost i prirodna bogatstva

Kraljevinu odlikuje iznimna raznolikost krajolika. Najveći dio zemlje zauzimaju pustinje, uključujući Rub' al Khali (Prazna četvrt), jednu od najvećih pješčanih pustinja na svijetu. Nasuprot tome, jugozapadne regije su planinske. U gorju Asir vlada blaža klima, a plodno tlo omogućuje poljoprivredu.

Crvenomorska obala, duga gotovo 2000 kilometara, poznata je po netaknutim koraljnim grebenima i ambicioznim turističkim projektima poput NEOM-a. U unutrašnjosti se nalaze i drevne oaze, poput Al-Ahse, koja je pod zaštitom UNESCO-a. Glavno prirodno bogatstvo Saudijske Arabije su goleme rezerve nafte i plina; kraljevina je jedan od najvećih svjetskih proizvođača energije, a u njezinim se pustinjama razvijaju i golemi projekti solarne energije.

Digitalna fasada i stvarna slika

Paradoksalno, dok se bori s temeljnim izazovima, Saudijska Arabija je postigla impresivan uspjeh u digitalnoj sferi. Prema Indeksu zrelosti vladinih tehnologija (GovTech) Svjetske banke za 2025. godinu, kraljevina se popela na drugo mjesto u svijetu, što je ogroman skok s 49. mjesta u 2020. godini. Ovaj uspjeh svjedoči o robusnoj digitalnoj infrastrukturi i predanosti poboljšanju javnih usluga, stvarajući sliku transparentne i učinkovite države.

Međutim, ta ista tehnologija koristi se kao oružje represije. Digitalni ekosustav koji omogućuje besprijekorne e-usluge također je onaj koji vlastima daje alate za nadzor, cenzuru i progon kritičara putem zakona o kibernetičkom kriminalu.

Saudijska Arabija danas stoji na raskrižju. S jedne strane, njezina vizija budućnosti je odvažna, pomičući granice tehnologije i gradeći imidž globalnog lidera. S druge strane, temelji te budućnosti grade se na strogim društvenim normama i ušutkivanju onih koji se usude propitivati službeni narativ.

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