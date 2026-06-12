Amerikanci upozoravaju navijače: 'Morate biti svjesni rizika'

Američke vlasti upozorile su ljude koji posjećuju Sjedinjene Američke Države zbog Svjetskog prvenstva da bi ih uzimanje rekreativnih droga moglo izložiti smrtonosnim dozama fentanila, snažnog sintetičkog opioida.

"Gotovo sve droge koje danas zaplijenimo sadrže fentanil, snažan sintetički opioid koji se preusmjerava za upotrebu kao narkotik," izjavio je dužnosnik DEA-e za sjeveroistok Sjedinjenih Država Frank Tarentino za AFP.

Upozorio je kako bi navijači trebali biti "svjesni da su droge koje se prodaju na ulici i online smrtonosne" jer najčešće sadrže sintetičke opioide.

Dodao je kako 29% tableta koje se analiziraju u DEA-inim laboratorijima sadrži smrtonosnu dozu fentanila.

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), broj smrtnih slučajeva od predoziranja u Sjedinjenim Državama raste od kasnih 2010-ih, dosegnuvši vrhunac od 108.000 u 2022. godini, od kojih je 73.000 bilo povezano sa sintetičkim opioidima.

Taj se ukupan broj od tada smanjuje, sa 80.000 smrtnih slučajeva u 2024., od kojih je 48.000 bilo povezano sa sintetičkim opioidima.

DEA također primjećuje sve veću prisutnost drugih sintetičkih opioida jačih od fentanila u ilegalnim drogama i lijekovima koje testira, kao i veterinarskih trankvilizatora i benzodiazepina.