Trumpov ministar obrane: 'Zatvorenici iz Guantanama su trebali biti pogubljeni'

Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je izjavio kako vjeruje da su pritvorenici koji se još uvijek nalaze u zatvorskom logoru Guantanamo trebali biti pogubljeni zbog zločina počinjenih nad američkim građanima.

U razgovoru s novinarima u Tampi na Floridi, nakon posjeta američkoj vojnoj bazi na Kubi, Hegsetha su pitali zašto 15 preostalih pritvorenika u Guantanamu nije pogubljeno kako bi se osigurala pravda za žrtve napada 11. rujna 2001.

"Ovi pritvorenici iz Gitma trebali su biti pogubljeni, po mom osobnom mišljenju, davno prije, za zločine koje su počinili protiv američkog naroda", rekao je.

Prema podacima Pentagona objavljenim početkom 2025., samo su dvojica od 15 preostalih pritvorenika osuđena od strane vojnih sudova, dok su postupci protiv sedam drugih još uvijek u tijeku.

Zloglasni Guantanamo

Pritvorski centar u Guantanamu osnovale su Sjedinjene Države nakon napada 11. rujna i u jednom je trenutku bilo gotovo 800 zatvorenika.

Osumnjičeni islamistički militanti bili su tamo zatočeni godinama, u nekim slučajevima bez suđenja, a navodi o mučenju izazvali su široke međunarodne kritike.

Napori nekoliko američkih administracija da zatvore zatvor dugo su se suočavali s preprekama, uključujući poteškoće u pronalaženju zemalja koje su spremne prihvatiti preostale pritvorenike.

Grupe za ljudska prava i dalje kritiziraju pritvor preostalih zatvorenika i korištenje vojnih sudova. Vojna baza u zaljevu Guantanamo nalazi se na jugoistočnoj obali Kube. Teritorij je pod kontrolom SAD-a od 1903. zbog kontroverznog ugovora o najmu. Od Kubanske revolucije pod Fidelom Castrom 1959. Kuba smatra da je ugovor nevažeći.