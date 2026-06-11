Trump na pragu 80. rođendana suočen s granicama vlastite moći: 'Prirodno će gubiti utjecaj'

Američki predsjednik Donald Trump, koji 14. lipnja slavi 80. rođendan, nastoji se prikazati politički snažnim, no neuspjesi u zemlji i inozemstvu otkrivaju granice njegove moći i približavaju ga statusu predsjednika u odlasku čiji utjecaj kopni, za koji je savjetnicima rekao da ga želi izbjeći, piše novinska agencija Reuters.

Gotovo 17 mjeseci otkako je po drugi put stupio na dužnost, sudovi mu pružaju otpor, njegovi napori da okonča rat u Iranu su zapeli, a oslabila mu je i podrška birača. Neki članovi njegove Republikanske stranke u Kongresu također mu prkose, no njegova ključna biračka baza mu je i dalje odana, piše Reuters.

Ipak, Trump je pokazao da i dalje ima značajan utjecaj: pomogao je istisnuti republikanske dužnosnike u unutarstranačkim izborima s kojima se ne slaže te nastavio s agresivnim trgovinskim politikama. Također, njegovi građevinski projekti u Washingtonu su jedni od najambicioznijih pothvata nekog američkog predsjednika.

Sve to odvija se nekoliko mjeseci prije međuizbora u studenom na kojima republikanci žele zadržati kontrolu nad Kongresom. Gubitak jednog ili oba doma u korist oporbenih demokrata mogao bi ubrzati Trumpov prelazak u fazu predsjednika na odlasku u kojoj šef države, ako se više ne može kandidirati, gubi utjecaj, a njegova se unutarnja politika blokira.

Bijela kuća nastoji spriječiti da se Trumpa preuranjeno počinje tako prikazivati te republikanskim zakonodavcima daje do znanja da njihov uspjeh i dalje ovisi o volji predsjednika, prema pomoćniku predsjednika, koji je s Reutersom pristao razgovarati pod uvjetom da ostane anoniman.

No, budući da neki republikanci već pokazuju veću spremnost na to da se suprotstave Trumpu, savjetnik je priznao da je početak opadanja njegovog autoriteta neizbježan.

"Prirodno će početi gubiti utjecaj, naročito nakon međuizbora", kazao je savjetnik.

Trump je privatno svojim pomoćnicima rekao da je jedan od razloga za koketiranjem s ustavom zabranjenim trećim mandatom taj da umanji mogućnost da ga se doživljava kao predsjednika na odlasku, prema jednom višem savjetniku koji je također želio ostati anoniman.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales je rekla da je "Trump neprikosnoven vođa Republikanske stranke koji je predan zadržavanju republikanske većine u Kongresu".

Zdravlje pod povećalom

Do pitanja o Trumpovom političkom položaju dolazi u vrijeme kada se u sve većoj mjeri razgovara o njegovom zdravstvenom stanju.

Prema anketi Reuters/Ipsos provedenoj u veljači, 61 posto Amerikanaca smatra da je Trump postao nepredvidljiviji kako stari, a rezultati ankete u travnju su pokazali da je većina ispitanika zabrinuta za njegov temperament i oštrinu uma.

Trump, najstariji američki predsjednik koji je stupio na dužnost, u nedjelju će proslaviti svoj 80. rođendan UFC borbom kod Bijele kuće.

Nakon što je gotovo svakog tjedna putovao početkom godine, Trump uglavnom ostaje u Bijeloj kući ili svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi otkako je započeo rat protiv Irana 28. veljače. Otada je tek nekoliko puta putovao unutar zemlje.

Njegov dnevni raspored se uglavnom sastoji od takozvanog "izvršnog vremena" i sastanaka iza zatvorenih vrata vezanih za politike. Češće ga se može vidjeti na njegovoj društvenoj platformi Truth Social gdje objavljuje tijekom dana i kasno u noć.

Trump je rekao da je izvrsnog zdravstvenog stanja nakon prošlomjesečnog sistematskog pregleda i nakon što ga se u javnosti moglo vidjeti s modricama na rukama i otečenim gležnjevima koje su njegovi liječnici opisali kao tek "manji problem".

Viši dužnosnik Bijele kuće, koji je također pristao razgovarati pod uvjetom da ostane neimenovan, rekao je da Trump želi izbjeći usporedbe s Joe Bidenom, njegovim demokratskim prethodnikom koji se suočio s pitanjima o tome je li sposoban obavljati predsjedničke dužnosti prije nego što je napustio dužnost s 82 godine.

Na nekim snimkama, koje su se proširile internetom, činilo se da Trump drijema na događajima zbog čega su Trumpovi pomoćnici na društvenim mrežama tvrdili da je treptao ili pozorno slušao.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle je Trumpa opisao kao "najbistrijeg i najpristupačnijeg predsjednika u američkoj povijesti".

Gubitak utjecaja

Analitičari se slažu da čak i da Trumpov politički utjecaj slabi, on se i dalje može oslanjati na izvršne uredbe kako bi oblikovao politike i slobodnije djelovao na svjetskoj pozornici, gdje predsjednici imaju više manevarskog prostora za unilateralne postupke.

Ipak, postoje naznake slabljenja njegovog utjecaja.

Premda ga vjerojatno neće dočekati široka pobuna republikanaca, neki članovi stranke koje je istisnuo ali koji ostaju na svojim dužnostima do siječnja, već su se počeli protiviti dijelovima njegovog programa te su natuknuli da će osporiti njegove nominacije za članove vlade.

Manje republikanske frakcije u Senatu i Zastupničkom domu su se u protekla dva tjedna pridružile demokratima te su kritizirale Trumpov rat u Iranu, odbacile savezno financiranje njegove plesne dvorane u vrijednosti od milijardu dolara i prisilile na povlačenje u slučaju njegove ideje o fondu od 1,8 milijarda dolara za odštetu za Trumpove saveznike koji tvrde da su žrtve progona prethodne administracije.

Dok Trump nailazi na poteškoće pri ostvarenju svojih ciljeva, u većoj se mjeri zaokuplja svojim građevinskim projektima. Sve više hvali ne samo plesnu dvoranu koja se gradi, već i obnovu plitkog bazena u središtu glavnog grada u kojemu se zrcale spomenici Washingtonu i Lincolnu te predloženi trijumfalni luk.

Jedan od načina na koje će Trump vjerojatno nastaviti koristiti svoju moć jest u izborima republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2028., pri čemu su najizgledniji izbor potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio.

Što se pak ostatka Trumpova mandata tiče, svijet može očekivati neočekivano od predsjednika koji se ponosi svojom nepredvidivošću, rekao je Douglas Brinkley, povjesničar sa sveučilišta Rice koji proučava predsjednike.

"Njegov bezglavi stil vodstva - to neće nestati, neovisno o tome preuzmu li demokrati Kongres ili ne", dodao je.