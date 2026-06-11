Trump pokrenuo akciju 'samoobrane'! Udarili svom snagom po Iranu, a brzo je uslijedio odgovor

U srijedu kasno navečer SAD je pokrenuo novi napad na Iran. U ratu su poginule tisuće ljudi, a poremećena je otprilike petina svjetske opskrbe naftom i prirodnim plinom, što je znatno povećalo cijene. Iran je blokirao promet kroz Hormuški tjesnac, dok su SAD zadržale vlastitu blokadu iranskih luka.

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Trump tvrdi da su ga iranski dužnosnici molili da prestane

3.31 - Američki predsjednik objavio je oko 3 sata da su napadi na ciljeve u Iranu završeni. Akcija "samoobrane" provedena je na iranskim vojnim nadzornim kapacitetima, komunikacijskim sustavima i lokacijama protuzračne obrane, navodi se u izjavi američkog Središnjeg zapovjedništva.

Počeli su u srijedu kasno navečer po našem vremenu. To se dogodilo nešto manje od dva sata nakon što je Donald Trump rekao da će napadi - koje je unaprijed najavio - "uskoro završiti".

Tvrdio je da je razgovarao s iranskim dužnosnicima, koji su ga zamolili da prestane, ali to su demantirali teheranski državni mediji.

Trump pokrenuo nove napade na Iran

3.43 - Sjedinjene Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

"Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju", izjavilo je Središnje vojno zapovjedništvo u objavi na X-u, dodajući da je napad započeo nakon ponoći u četvrtak u Teheranu.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde izjavio je rano u četvrtak da su pokrenuli protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu, a bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da su se oglasile sirene.

Vrhovno iransko združeno vojno zapovjedništvo upozorilo je da će pucati na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, koji je uglavnom zatvoren mjesecima. Iranski mediji izvijestili su da je na dva broda otvorena vatra.

U kasnijoj objavi, američko Središnje zapovjedništvo negiralo je da je tjesnac zatvoren, rekavši da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac unatoč iranskim prijetnjama. Trump je ranije tijekom dana rekao da brodovi prelaze tjesnac bez iranskog dopuštenja kao dio tajne vojne misije.

Napadi su najnoviji razvoj događaja u eskalirajućoj razmjeni udara koja prijeti ponovnim rasplamsavanjem rata velikih razmjera, koji je prekinut početkom travnja kada su se dvije strane dogovorile o krhkom prekidu vatre.

Trump je u srijedu navečer novinaru Fox Newsa Treyju Yingstu rekao da će napadi uskoro prestati, ali da će ih "bombardirati do smrti" ako iranski čelnici odmah ne potpišu sporazum sa SAD-om, napisao je Yingst na X.

Iranske novinske agencije izvijestile su o eksplozijama u nekoliko gradova, uključujući Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab, Varamin i Karaj.

Američki ministar obrane Pete Hegseth predstavio je taj potez kao pokušaj prisiljavanja Irana na sporazum o okončanju sukoba, rekavši novinarima tijekom posjeta Centralnom zapovjedništvu na Floridi da će napadi "unaprijediti naše vojne interese i također poboljšati naš diplomatski položaj".

"Večeras ćemo ih snažno udariti i nadamo se da će Iran donijeti dobru odluku", rekao je. "Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama."

Sjedinjene Države i Iran nekoliko su puta razmjenjivali vatru otkako je probni prekid vatre stupio na snagu, čak i dok su pregovarači bezuspješno tražili kraj rata, koji je sada u četvrtom mjesecu. Trump je više puta rekao da je dogovor blizu, iako nije bilo znakova napretka, a istovremeno je prijetio nastavkom bombardiranja.

Američka vojska ciljala je protuzračnu obranu i radarske lokacije oko Hormuškog tjesnaca nakon što je američki jurišni helikopter oboren u blizini strateškog plovnog puta u ponedjeljak. Iran je odgovorio raketnim i napadima dronovima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Američki dužnosnik rekao je da nije bilo značajne štete.

Iran je optužio SAD za napad na rezervoare koji su opskrbljivali pitkom vodom 10 sela i kršenje međunarodnog prava.

"Ovo nije kolateralna šteta - to je proračunati ratni zločin i flagrantno kršenje ljudskih prava", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghei.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump, koji je već prijetio uništenjem iranske civilne infrastrukture, nije rekao hoće li predstojeći napadi ciljati elektrane i mostove.

Unatoč ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora.

Iranski mediji izvijestili su da je delegacija iz Katara, koja je posredovala između Sjedinjenih Država i Irana, u srijedu sletjela u Teheran kako bi razgovarala o najnovijim događajima.

Sukob je postao politička glavobolja za Bijelu kuću, a ankete pokazuju da Trumpova podrška pada usred bijesa birača zbog visokih cijena benzina. Neki republikanci otvoreno su se zabrinuli da bi ih nepopularnost rata mogla koštati kontrole nad Kongresom na međuizborima u studenom.

Trump zaprijetio 'žestokim' napadom na Iran

00.53 - Sjedinjene Države započele su ⁠novu rundu napada ⁠na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska u srijedu, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump obećao nove napade ako se ne postigne mirovni sporazum.

"Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju", priopćilo je Središnje vojno zapovjedništvo u objavi na X-u, dodajući da su napadi započeli ⁠u 17,15 sati (21,15 GMT), što je bilo 00,45 u Teheranu.

Napadi su najnoviji razvoj događaja u eskalirajućoj razmjeni udara koji prijete ponovnim rasplamsavanjem rata velikih razmjera, koji je prekinut početkom travnja kada su se dvije strane dogovorile o krhkom prekidu vatre.

U lučkom gradu Siriku čula se eksplozija, a protuzračna obrana aktivirana je u zapadnom Teheranu, izvijestila je iranska novinska agencija Mehr.

Trump je ranije u srijedu u Bijeloj kući rekao novinarima: "Napadat ćemo ih, napadat ćemo ih vrlo snažno."

Američki ministar obrane Pete Hegseth kasnije je novinarima tijekom posjeta Središnjem zapovjedništvu na Floridi rekao da će udari "unaprijediti naše vojne interese i također ojačati naš diplomatski položaj".

"Večeras ćemo ih snažno udariti i nadamo se da će Iran donijeti dobru odluku", rekao je. "Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama."

Sjedinjene Države i Iran nekoliko su puta razmjenjivali vatru otkako je stupio na snagu okvirni prekid vatre, čak i dok pregovarači bezuspješno pokušavaju okončati tromjesečni rat. Trump je više puta rekao da je dogovor blizu, iako nije bilo znakova proboja, a istovremeno je prijetio nastavkom bombardiranja.

Američka vojska u utorak je ciljala protuzračnu obranu i radarske lokacije oko Hormuškog tjesnaca nakon što je u ponedjeljak američki jurišni helikopter oboren u blizini strateškog plovnog puta. Iran je odgovorio raketnim i bespilotnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Američki dužnosnik rekao je da nije bilo značajne štete.

Iran je optužio SAD za napad na rezervoare koji su opskrbljivali pitkom vodom 10 sela i kršenje međunarodnog prava.

"Ovo nije kolateralna šteta - to je proračunati ratni zločin i flagrantno kršenje ljudskih prava", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghei.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump, koji je već prije prijetio uništenjem iranske civilne infrastrukture, nije rekao hoće li predstojeći napadi biti usmjereni na elektrane i mostove.

Voditelj nacionalna sigurnosnog odbora iranskog parlamenta Ebrahim Azizi upozorio je da se "rat neće ograničiti na regiju".

Unatoč ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora.

Izaslanstvo Katara, koje je posredovalo između Sjedinjenih Država i Irana, sletjelo je u srijedu u Teheran kako bi razgovaralo o najnovijim događajima, izvijestili su iranski mediji.

Trump tvrdi da ima tajnu misiju

U ratu su poginule tisuće ljudi i poremećena je otprilike petina svjetske opskrbe naftom i prirodnim plinom, što je znatno povećalo cijene. Iran je blokirao promet kroz Hormuški tjesnac, dok su SAD zadržale vlastitu blokadu iranskih luka.

Cijene nafte porasle su za gotovo 3 dolara nakon Trumpove prijetnje eskalacijom, na 94 dolara po barelu. Trump je rekao da su brodovi koji prevoze 100 milijuna barela nafte prkosili Iranu da prođe kroz tjesnac kao dio tajne vojne misije. Rekao je da bi cijene nafte bile puno veće bez tog napora.

Hegseth je rekao da brodovi prolaze kroz tjesnac "usred noći, zaštićeni od strane Sjedinjenih Država na način koji Iran ne može zaustaviti, ne mogu ga vidjeti".

Odvojeno, američka vojska izjavila je da je u utorak drugi dan zaredom onesposobila tanker s naftom koji je prevozio iransku sirovu naftu u Omanskom zaljevu.

Borbe u Libanonu se nastavljaju

Borbe u paralelnom ratu između Izraela i militanata Hezbollaha koje podržava Iran u Libanonu nastavljaju se.

Izraelski zračni napadi u južnom Libanonu u srijedu su ubili najmanje 13 ljudi, rekli su libanonski sigurnosni izvori, dok je Hezbollah preuzeo odgovornost za nove napade na izraelske snage.

Teheranovi zahtjevi uključuju prekid izraelskih napada u Libanonu, ukidanje sankcija Iranu, oslobađanje milijardi dolara zamrznute imovine i priznavanje kontrole Irana nad tjesnacem.

Trump kaže da Iran mora ukinuti svoja ograničenja na plovidbu kroz Hormuz. Također kaže da svaki mirovni sporazum mora osigurati da Iran ne može razviti nuklearno oružje.

Iran poriče takvu ambiciju. Odbor guvernera UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela, koji se sastoji od 35 zemalja, u srijedu je usvojio rezoluciju koju je podržao SAD, a kojom se Iranu nalaže da prijavi svoje preostale zalihe obogaćenog uranija i dopusti inspektorima da ih provjere. Iran je rezoluciju nazvao "političkom".