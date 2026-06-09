Trump: Iran je oborio helikopter koji je patrolirao Hormuzom! Analitičar: 'Sumnjam da je nevino letio'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Iran stoji iza obaranja američkog helikoptera Apache sinoć iznad Hormuškog tjesnaca. Prema njegovim tvrdnjama, letjelica je patrolirala ključnom brodskom rutom, piše Sky News.

BREAKING: US President Donald Trump has said Iran shot down a US Apache helicopter that was patrolling the Strait of Hormuz overnight, adding that “the US must, of necessity, respond to this attack,” Reuters reports.



🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/wBvMR16i0z — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 9, 2026

"Upravo sam dobio informaciju da su Iranci jučer navečer oborili visoko sofisticirani Apache helicopter koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem. Uključena su bila dva pilota, oba su sigurna i neozlijeđena. Ipak, SAD mora iz nužde odgovoriti na ovaj napad", stoji u objavi.

Međutim, vojni analitičar Sean Bell kaže kako je malo vjerojatno da je američki helikopter "nevino" letio u blizini Hormuza.

Nije nemoguće da je obarao dronove

Amerikanci su "pratili brodove naprijed - nazad kroz Hormuški tjesnac", uzrokujući da Iran lansira dronove kao odmazdu, kaže on. Nije nemoguće da je helikopter tamo bio kako bi oborio te dronove, kaže Bell.

SAD i Iran u ponedjeljak je obnovio prekid vatre nakon što su Iran i Izrael u nedjelju navečer izmijenili vatru. Iran je napao Izrael u onome što je naveo kao odgovor na pojačanu ofenzivu u Libanonu, gdje se Izraelske obrambene snage bore protiv Hezbollaha, iranskog saveznika.

Iran i SAD su posljednjih tjedana razmjenjivali ograničene udare. SAD su više puta oborile iranske dronove i napadale mjesta povezana s lansiranjem raketa, a Iran je uzvratio udarima na američke baze, uključujući i rano u subotu ujutro.

SAD su prethodno napade opisale kao "obrambene". Iako su se obje strane međusobno optuživale za kršenje primirja, napadi nisu doveli do potpunog raskida sporazuma.