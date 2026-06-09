Bliski istok grmi, a iz Bijele kuće optimizam! Donald Trump uvjerava: 'Dogovor je blizu'

REKAO JE TO VEĆ 37 PUTA /

Nema mira na bliskom istoku, dok je s druge strane Bijela kuća optimistična. Izrael je napao južni Libanon i još jednom naredio prisilnu evakuaciju stanovništva. Iako ova ofenziva predstavlja prepreku mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana - američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je dogovor blizu. Od primirja je - prema CNN-u - to tvrdio čak 37 puta.

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