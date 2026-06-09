Ljudi na ulicama, a Rama upire prstom u Iran i objavljuje bizarne snimke

Albanski premijer Edi Rama našao se usred ozbiljne političke krize. Prosvjedi u Albaniji ne jenjavaju zbog kotroverznog turističkog projekta teškog 1,4 milijarde eura, koji je povezan s Ivankom Trump i Jaredom Kushnerom.

I dok prosvjedi - koji su već dobili naziv "plamenac revolucija" zbog staništa ovih ptica na lokaciji predviđenoj za gradnju - ulaze u svoj deveti dan, Rama je za nemire odlučio okriviti - Iran.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Europska komisija upozorila albansku vladu

Sve je počelo krajem travnja, kada je ograđen dio obale u Zvernecu, blizu Vlore, a koji bi zajedno s otokom Sazan, trebao postati Kushnerov luksuzni resort. Građane je razbjesnilo što se vrijedno zemljište daje stranim investitorima bez provedenih javnih konzultacija i studija o utjecaju na okoliš.

Zbog izmjena zakona o zaštićenim područjima reagirala je i Europska komisija. Komisija je upozorila Albaniju da ovo ugrožava njezin put prema članstvu u Europskoj uniji. U samoj zemlji, tužitelji za korupciju otvorili su istragu.

Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'To je hibridni rat Irana'

Dok prosvjednici svake noći blokiraju glavni trg u Tirani i traže njegovu ostavku, Edi Rama dao je intervju za Politico u kojem je za cijeli kaos optužio - Iran. Rama tvrdi da je Iran umiješan u hibridni rat i širenje dezinformacija o projektu Kushnerove kompanije. Rama se čak izravno obratio Teheranu, spominjući ranije kibernetičke napade na Albaniju.

"Zar vam je odjednom stalo do albanskog naroda? Istog onog naroda čije ste institucije i digitalnu infrastrukturu pokušali osakatiti cyber terorizmom? Ne možete oprostiti Albaniji ono što Albanci rade: otvaraju svoja vrata ljudima koji bježe od progona", rekao je Rama, aludirajući na iranske disidente kojima je Tirana pružila utočište.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Rama je iranske vlasti nazvao "srednjovjekovnom teokracijom" te je poručio da povijest nema milosti prema onima koji vode rat protiv slobode vlastitog naroda.

Teheran ismijao optužbe

Iz Irana su brzo odgovorili na Ramine optužbe. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei nazvao je istim albanskog premijera potpunom besmislicom. "Umjesto da odgovore na legitimne i logične zahtjeve vlastitog naroda, albanske vlasti radije pokušavaju zatvoriti temu ovakvim smiješnim optužbama protiv Irana. Albanci su previše pametni da bi povjerovali u takve tvrdnje", rekao je Baghaei.

Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zatim se cinično osvrnuo na sam naziv prosvjeda. "Vjerojatno će uskoro reći i da su ti plamenci zapravo iranski tajni agenti", našalio se Baghaei, dodajući da Rama ovakvim optužbama vjerojatno samo pokušava prikupiti bodove kod Izraela.

Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Negiranje stvarnosti

Dok prosvjedi traju, a prosvjednici ne posustaju u svojim zahtjevima hitnog poništenja projekta i ukidanja spornog zakona, Rama ne djeluje previše zabrinuto. Dapače, čak je sklon i provokacijama. Tako je na svojim društvenim mrežama podijelio nekoliko "omiljenih" transparenata s prosvjeda, a zatim i AI video koji ga prikazuje u kožnoj minici i topu kako glumi influencera koji se javlja s mjesta prosvjeda.

"Tko god je ovo napravio, svaka mu čast", napisao je Rama u komentaru uz video te dodao emotikom koji plače od smijeha.