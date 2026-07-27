FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOSNA MAJKA /

Iva Todorić očarala fotografijom: Pogledajte kako sada izgleda njezina kći Tara

Iva Todorić očarala fotografijom: Pogledajte kako sada izgleda njezina kći Tara
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poduzetnica je na društvenim mrežama podijelila fotografiju svoje najstarije kćeri Tare, a ranije je otkrila i u kakvom je odnosu s bivšim suprugom

27.7.2026.
20:54
Hot.hr
Goran Kovacic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Poznata poduzetnica Iva Todorić (49) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja emotivnom objavom na Instagramu. Ovoga puta u fokusu se našla njezina kći Tara, uz čiju je fotografiju poduzetnica kratko napisala "Moja prva" i dodala simbol srca. Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije i komplimente na račun izgleda 24-godišnje Tare.

 

Iva Todorić očarala fotografijom: Pogledajte kako sada izgleda njezina kći Tara
Foto: Screenshot/Instagram

 

Uz najstariju kćer, Iva iz braka s Hrvojem Balentom ima i dvojicu sinova, Ivana i Antu. Iako obitelj uglavnom drži podalje od očiju javnosti, povremeno podijeli trenutke u kojima ne skriva koliko je ponosna na njihovo odrastanje.

Skladan odnos nakon razvoda

Govoreći o svojoj djeci u ranijem intervjuu za Story, Iva je istaknula da su joj upravo oni najveća životna snaga i radost. Otkrila je kako je Tara izgradila karijeru kao uspješna agentica za nekretnine, dok sinovi također marljivo grade svoj put. Ivan uz studij već radi u tehnološkom sektoru, a najmlađi Ante tek je zakoračio u studentske dane.

Iva se tada dotaknula i odnosa s bivšim suprugom Hrvojem. Naglasila je kako među njima vlada korektan odnos pun međusobnog poštovanja, jer im je oboma najvažnije zadržati mir i zajednički roditeljski fokus na dobrobit njihove djece.

 

Iva TodorićDjecaTara Balent
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike