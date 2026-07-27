Iva Todorić očarala fotografijom: Pogledajte kako sada izgleda njezina kći Tara

Poznata poduzetnica Iva Todorić (49) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja emotivnom objavom na Instagramu. Ovoga puta u fokusu se našla njezina kći Tara, uz čiju je fotografiju poduzetnica kratko napisala "Moja prva" i dodala simbol srca. Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije i komplimente na račun izgleda 24-godišnje Tare.

Foto: Screenshot/Instagram

Uz najstariju kćer, Iva iz braka s Hrvojem Balentom ima i dvojicu sinova, Ivana i Antu. Iako obitelj uglavnom drži podalje od očiju javnosti, povremeno podijeli trenutke u kojima ne skriva koliko je ponosna na njihovo odrastanje.

Skladan odnos nakon razvoda

Govoreći o svojoj djeci u ranijem intervjuu za Story, Iva je istaknula da su joj upravo oni najveća životna snaga i radost. Otkrila je kako je Tara izgradila karijeru kao uspješna agentica za nekretnine, dok sinovi također marljivo grade svoj put. Ivan uz studij već radi u tehnološkom sektoru, a najmlađi Ante tek je zakoračio u studentske dane.

Iva se tada dotaknula i odnosa s bivšim suprugom Hrvojem. Naglasila je kako među njima vlada korektan odnos pun međusobnog poštovanja, jer im je oboma najvažnije zadržati mir i zajednički roditeljski fokus na dobrobit njihove djece.