More progutalo tri člana iste obitelji: Djevojčica u kritičnom stanju

Troje članova iste obitelji poginulo je nakon što su se našli u nevolji u moru kod Shorehama u engleskom Sussexu. Četvrta osoba, mlađa djevojčica, prevezena je u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, javlja Metro.co.uk.

Hitne službe pozvane su na plažu Kingston oko 15 sati, nakon što su ribari prijavili da u moru vide četiri osobe koje se bore da ostanu iznad površine.

Policija Sussexa potvrdila je da su među stradalima muškarac, žena i tinejdžerica. Svo četvero članova obitelji izvučeno je na obalu, a policija je navela da su bili strani državljani. Mlađa djevojčica prevezena je u bolnicu u kritičnom stanju, potvrdio je glavni nadzornik policije Sussexa James Collis.

Na mjesto tragedije stigle brojne hitne službe

RNLI, britanska organizacija za spašavanje na moru, priopćila je da su njezine posade krenule u akciju oko 14:50. Ubrzo nakon 15 sati iz postaje u Brightonu angažirana su i još dva čamca za spašavanje.

Na mjesto događaja stigle su i brojne ekipe hitne pomoći, a angažirani su i helikopteri hitne medicinske službe. Obalna straža priopćila je da je na dojavu o incidentu u Shorehamu reagirala oko 14:45.

"Poslan je helikopter HM Coastguard, kao i spasilački timovi obalne straže iz Littlehamptona, Shorehama i Newhavena te čamac za spašavanje RNLI-ja iz Shorehama“, naveli su.

Obalna straža ne traga za drugim osobama. Tragedija se dogodila dok su Gary i Victoria Flint sa svojom djecom provodili dan na plaži. Victoria iz Horshama ispričala je da su na plažu stigli oko 15 sati.

"Ubrzo nakon toga čuli smo sirenu čamca za spašavanje. Gledali smo kako isplovljava, a otprilike 20 minuta kasnije vratio se", rekla je. "Počela su pristizati vozila hitne pomoći – sve više njih – a zatim su stigli i helikopteri hitne medicinske službe.“ Policija i obalna straža nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.