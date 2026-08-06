Kvar paralizirao željeznicu: Otkazuju se vlakovi, putnicima poslali upozorenje

Veliki poremećaji zahvatili su željeznički promet u dijelovima Engleske nakon kvara u opskrbi električnom energijom. Problemi su pogodili šire područje Manchestera, Midlands i sjeverozapad zemlje, a kašnjenja i otkazivanja vlakova očekuju se do kraja dana.

National Rail objavio je da je kvar nastao u komunikacijskom centru, zbog čega je poremećen promet na velikom dijelu željezničke mreže.

"Kvar u opskrbi električnom energijom u komunikacijskom centru uzrokuje poremećaje u prometovanju vlakova na području šireg Manchestera, Midlandsa i sjeverozapadne Engleske. Zbog toga će vlakovi biti otkazani, kasniti ili voziti prema izmijenjenom rasporedu", priopćili su.

Putnicima savjetuju da ne putuju

Pogođeno je najmanje pet željezničkih prijevoznika: Avanti West Coast, East Midlands Railway, Northern, TransPennine Express i Transport for Wales. Northern i TransPennine Express savjetovali su putnicima da ne kreću na put njihovim vlakovima.

Pojedini vlakovi kasne do 60 minuta, dok su neke linije potpuno otkazane. Poremećaji su zahvatili i velike gradove poput Birminghama i Manchestera.

Putnici su za Sky News opisali kaotičnu situaciju na kolodvorima. Jedan od njih rekao je da je zapeo u Wiganu te da se "nijedan vlak ne kreće".

"U Northernu nemaju pojma što se događa. Samo nam govore da uzmemo taksi", rekao je.

Drugi putnik, koji je iz Londona putovao prema Liverpoolu, kazao je da je oko sat i pol ostao zarobljen kod Acton Bridgea, bez informacija preko razglasa i bez mogućnosti kupnje hrane.