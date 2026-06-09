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Djevojčica (14) izbola troje ljudi u školi! Osoblje škole zatvorilo je do dolaska policije

Djevojčica (14) izbola troje ljudi u školi! Osoblje škole zatvorilo je do dolaska policije
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Foto: Profimedia

Osoblje je brzo pritvorilo djevojčicu kako bi se osiguralo da učenicima ili osoblju ne bude daljnjih ozljeda

9.6.2026.
15:21
Tajana Gvardiol
Profimedia
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Učenica i učenik, oboje 14-godišnjaci te 27-godišnji član osoblja ranjeni su u napadu u školi u Manchesteru u utorak ujutro. Uhićena je 14-godišnja djevojčica. Četrnaestogodišnja učenica, 14-godišnji školarac i 27-godišnji muški član osoblja škole Co-op Academy ozlijeđeni su u incidentu, priopćila je policija Velikog Manchestera. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, ali vjeruje se da nemaju ozljede opasne po život. Mlada napadačica je pritvorena, piše Sky News

"Osoblje je brzo pritvorilo djevojčicu kako bi se osiguralo da učenicima ili osoblju ne bude daljnjih ozljeda, a policajci su stigli ubrzo nakon toga", rekla je glasnogovornica. Policija vjeruje da nitko nije djelovao s njom. Motiv napada nije poznat.

"Razumijemo da će ovaj incident izazvati zabrinutost među učenicima, osobljem i širom školskom zajednicom. Osoblje je brzo i promptno riješilo incident prije nego što su policajci stigli uhititi djevojčicu. Vjeruje se da trenutačno nema šire prijetnje i zahvaljujemo svima na podršci dok su hitne službe rješavale ovaj problem. Policajci će ostati u školi i unutar područja kako bi osigurali vidljivu prisutnost i utjehu zajednici", rekao je inspektor Jon Shilvock.

ManchesterNapadDjevojčicaNapad NožemVelika BritanijaEngleska
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