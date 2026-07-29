Ovo će biti nova Stara Vlaška, Hrvati bez dlake na jeziku: 'A gdje je Zagreb?'

Grad Zagreb predstavio je novo rješenje za Staru Vlašku. Gradska vlast predstavila je "trajno i cjelovito rješenje", a radovi bi trebali započeti u rujnu i trajati tri mjeseca.

Je li konačno rješenje za Staru Vlašku pogodak ili promašaj, pitali smo i vas. Reakcije su, očekivano, podijeljene. Dok ima onih kojima se rješenje sviđa i kratko ga komentiraju sa "super" i "sviđa mi se", kritičari su nešto rječitiji pa uglavnom nabrajaju da novom rješenju nedostaje više zelenih površina te da se ovo ne uklapa u stare zgrade, karakteristične za Staru Vlašku.

Ima i onih koji se sarkastično pitaju je li novim rješenjem predviđeno mjesto za podzemne spremnike, kao i onih koji primjećuju da Stara Vlaška nakon ove intervencije više neće biti - stara.

Komentare izdvajamo u nastavku:

'To sa zelenilom je čista demagogija'

"I kad se radi ili kad se ne radi, ovaj narod je uvijek anti-protivan", kaže Ivanica.

Ivanki se novo rješenje za Staru Vlašku jako sviđa, Željko kaže da treba vratiti automobile, Snježana kaže: "Užas i samo užas."

Nije zadovoljna ni Vesna, koja kaže: "Beton, kafane, stupići, stabalca. Wow, koja mudrost."

"Nakon četiri godine nešto kemijaju. Ne znam što se točno želi postići u ulici u kojoj gotovo jednu polovicu ima crkva? To sa zelenilom je čista demagogija, jedna pizzerija i par kafića. Što će se dobiti je upitnik, a prometno je već izgubljeno", mišljenja je Borna.

"Katastrofa, neću znat dal sam u Hannoveru, Parizu ili nekom gradiću kraj Beča... A gdje je Zagreb? Ubili su stari štih i šarm grada! Grad treba renovirati, ali ne mu uništit dušu!", kaže Ana.

Mnogi u komentarima ističu da nema dovoljno zelenila. Dunja napominje: "Nedostaje drvored."

"Posadit drvoreda da pravi hlad", dodaje i Dominik.

'Previše sterilno'

Sandri se sviđa, Maja mislim da to "može bolje", a Zlatka zanima jesu li osigurana parkirana mjesta za stanare i alternativni pravci obilaska?

"S jedne strane treba urediti, a s druge strane ovo je previše sterilno - bez ZG štiha i bez hladovine. Ak se to popravi, onda ok. Treba smisliti i nešto za oživljavanje ponude u ulici. Po meni je bolje kuhati cjelovitu ideju koja ce pružiti veću vrijednost za budućnost", ocjenjuje Martina.

Igor smatra da bi bilo pametnije riješiti druge probleme zagrebačke infrastrukture umjesto bavljenja "kozmetičkim zahvatima".

"Super, ljepše od Pariza", smatra Miica. Vlatka se ne slaže: "Niti je štosno, niti lijepo, biti "bogato", niti minimalistički skladno, niti avangardno, niti retro dobro, bez šuga i duše."

'Neka posude arhitekta koji je uredio Slavonski Brod'

Tomislav savjetuje: "Neka posude arhitekta koji je uredio centar Slavonskog Broda."

Amer smatra da novo rješenje podsjeća na "pločice u kupaoni". Gordana napominje da "fali debelog hlada", dok Nikola primjećuje da "mediteranski stil nikako ne paše uz građevine".

"Kao prvo to nije "pješačka zona" nego nasilno zatvorena vrlo prometna ulica. Pretvaranjem takvih ulica u "pješačke zone" obično profitiraju samo ugostitelji pa onda to treba nazvati pravim imenom "ugostiteljska zona". Ne razumijem zašto se ne unaprjeđuju i razvijau stvarne zelene površine kao što je Jarun, Bundek, Medvednica i sl. nego se siluje gradske prometnice", kaže Željko.

Mirjana kaže da joj se sviđa rješenje sa zelenilom i šetnicom za terase. "Naravno, bez terasa i tendi", dodaje.

Neki pak kažu, ako se toliko intervenira, onda to više nije Stara Vlaška.