Tek što je digao prašinu sa spremnicima, Tomašević predstavio novi projekt: Pogodak ili promašaj?

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević potpisao je odluku o odabiru izvođača radova za trajno uređenje Stare Vlaške ulice kako bi taj dio pješačke zone do kraja ove godine zasjao u potpuno novom ruhu, izvijestio je Grad Zagreb na svojim stranicama.

Na natječaj su pristigla 23 rada, koja su bila izložena i predstavljena javnosti, a ocjenjivački sud kojim je predsjedala dr.sc.doc. Ivana Tutek, dipl.ing.arh., odabrao je prvonagrađeno rješenje koje je izradio Studio Atmosfera.

Cilj natječaja bio je dobiti najkvalitetnije rješenje za rekonstrukciju ovoga dijela Vlaške ulice, uključujući i novo prometno rješenje.

"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Foto: Grad Zagreb

Početak radova u rujnu

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.050 m². Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu – asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje. Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

"Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, naglasio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.

Kamene ploče umjesto asfalta

Prema prvonagrađenom rješenju, prostor Stare Vlaške zamišljen je u tri zone - kao šetalište, trg i park.

Južna zona namijenjena je pješacima, uz slobodan široki prostor bez barijera na kojem je moguće povremeno organizirati festivale, sajmove, tržnicu, itd.

U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično.

Foto: Grad Zagreb

Projektom rekonstrukcije Vlaške ulice obuhvaćen je i dio Branjugove ulice, od Langovog trga do Palmotićeve, dio Palmotićeve ulice te dio Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice.

U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete.

Dekorativnom rasvjetom osvijetlit će se spomenik Augustu Šenoi na platou u Vlaškoj ulici. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijim izvorima svjetlosti, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine.

Predviđena je i izgradnja javnih kanala koji će putem slivnika prikupljati oborinske vode te ih odvoditi u postojeći kolektor u Vlaškoj ulici. Na svim lokacijama postojeći asfaltni zastor s kolnika i nogostupa bit će zamijenjen kamenim opločenjem.

Radovi na semaforu

U tijeku su i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka te modernizacija pješačkog prijelaza u ulici Ribnjak.

Novi semafor imat će dva načina rada – trepćuće žuto svjetlo uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka te puni semaforski režim u vrijeme vršnih opterećenja. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila, dodali su iz Grada.