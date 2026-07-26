Spremnici na glavnom trgu izazvali lavinu reakcija: 'Konačno metro za...'

Postavljanje novih podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Josipa Jelačića izazvalo je brojne reakcije građana.

Dok jedni smatraju da takvim zahvatima nije mjesto na glavnom zagrebačkom trgu, drugi pozdravljaju uklanjanje dosadašnjih plastičnih kanti i očekuju uredniji izgled središta grada.

Pitali smo vas kakvo je vaše mišljenje o izboru lokacije za spremnike, izdvajamo neke od odgovora:

"Trg je trebao ostati u izvornom obliku, za to što se radi bilo je i drugdje mjesta, a ono drugo, treba se znati i ponašati, ne otpad bacati svuda. Odijelo ne čini čovjeka, već njegovo ponašanje", komentirao je Stjepan Mekić.

S druge strane, dio čitatelja ističe da su podzemni spremnici uobičajeno rješenje u brojnim europskim gradovima te da će prostor izgledati bolje nego dosad.

"Do sad su bile plastične kante oko kojih su nerijetko bile nabacane vrećice sa smećem. Sad će biti podzemni spremnici koji će izgledati puno urednije i modernije. Isti sistem je i u velikoj većini EU gradova, od Ljubljane pa do Amsterdama ili Barcelone.", napisao je Josip Kos.

Podijeljene reakcije

Neki su poručili da građani kritiziraju bez obzira na to radi li se nešto u gradu ili ne.

"Kad se radi, ne valja, kad se ne radi, opet ne valja. Nikad vam pravo", napisao je Matija Mihić.

Bilo je i duhovitih komentara. "Konačno metro u Zagrebu... za štakore", našalio se Marijan Kravaršćan.

Željka Čorak smatra da je novo rješenje ipak bolje od dosadašnjeg. "Pa bolje ovo nego smrdljive kante po pločniku, vjerojatno će i manje smrditi nego kad sunce upeče u plastične kante", poručila je.

Ostale komentare pročitajte na Facebook stranici Net.hr-a ili RTL-a Danas.