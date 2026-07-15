Bulj kamionom stigao pred zgradu u Splitu i pokušao iskrcati smeće: Spriječila ga policija

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj stigao je u srijedu kamionom Čistoće Cetinske krajine pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, gdje je namjeravao iskrcati otpad. Policija ga je u tome spriječila, a vozač kamiona dobio je kaznu zbog nepropisnog parkiranja.

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, Bulj se na taj potez odlučio nakon što je Državni inspektorat zatvorio odlagalište Mojanka. Za izdavanje dozvole za odlaganje bilo je potrebno osigurati bankovnu garanciju od 60.000 eura, a problem s odlaganjem otpada posebno je osjetljiv uoči Alke i blagdana Velike Gospe.

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"Najveći je problem što nemam gdje sa smećem. Dani Alke i Velike Gospe su, znate što to znači za moj Sinj i Cetinsku krajinu", rekao je Bulj.

Za nastalu situaciju prozvao je Županiju, ali i upozorio na višegodišnje kašnjenje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. "Ja nemam pravo šutjeti jer je zbog nerada Županije nastao problem", poručio je.

"Župan mora dati rješenje jer je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom", rekao je Bulj, zatraživši od župana Blaženka Bobana hitnu reakciju.