FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTEZ BUNTOVNIKA /

Bulj kamionom stigao pred zgradu u Splitu i pokušao iskrcati smeće: Spriječila ga policija

Bulj kamionom stigao pred zgradu u Splitu i pokušao iskrcati smeće: Spriječila ga policija
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Župan mora dati rješenje jer je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom'

15.7.2026.
14:29
Jaga Komazec
Ivo Cagalj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj stigao je u srijedu kamionom Čistoće Cetinske krajine pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, gdje je namjeravao iskrcati otpad. Policija ga je u tome spriječila, a vozač kamiona dobio je kaznu zbog nepropisnog parkiranja.

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, Bulj se na taj potez odlučio nakon što je Državni inspektorat zatvorio odlagalište Mojanka. Za izdavanje dozvole za odlaganje bilo je potrebno osigurati bankovnu garanciju od 60.000 eura, a problem s odlaganjem otpada posebno je osjetljiv uoči Alke i blagdana Velike Gospe.

Bulj kamionom stigao pred zgradu u Splitu i pokušao iskrcati smeće: Spriječila ga policija
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Najveći je problem što nemam gdje sa smećem. Dani Alke i Velike Gospe su, znate što to znači za moj Sinj i Cetinsku krajinu", rekao je Bulj.

Za nastalu situaciju prozvao je Županiju, ali i upozorio na višegodišnje kašnjenje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. "Ja nemam pravo šutjeti jer je zbog nerada Županije nastao problem", poručio je.

"Župan mora dati rješenje jer je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom", rekao je Bulj, zatraživši od župana Blaženka Bobana hitnu reakciju.

Miro BuljčistoćaSplitsko-dalmatinska županijaDržavni InspektoratOdlagalište MojankaBlaženko Boban
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike