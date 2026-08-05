Luka Modrić otkrio veliku istinu uoči Oluje: 'Nedavno sam imao loše iskustvo s njim'

Riječi vođe. Ili bolje rečeno, dobitnika Zlatne lopte. Luka Modrić progovorio je prvi put od produljenja ugovora s Milanom i to je napravio u razgovoru za uglednu talijansku La Gazzetta dello Sport uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja koji se slavi u srijedu, odnosno danas.

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U emocionalno teškom trenutku za navijače Rossonera zbog smrti velikana Franca Baresija, Luka otvara srce. Dijete je to koje je navijalo upravo za veliku, slavnu momčad Milana kad je kapetan bio Baresi. Priznaje Luka i govori o svom snu o osvajanju trofeja koji će posvetiti legendarnom broju 6 Milana, ali se dotiče i drugih tema. Od Amorima do Leaoa, od Ramosa do kraja prošle sezone, nastupa koji mu se nije svidio i koji sada želi zaboraviti obogaćujući svoju vitrinu trofeja.

Luka, kako ste se osjećali, kako ste doživjeli kada su vam rekli da je Baresi umro?

"Za mene je Baresi predstavljao bit Milana. Bio je, ako ne i najveći, onda jedan od najvećih simbola ovog kluba, vrlo skromna osoba, vođa koji je vodio primjerom. To je ogroman gubitak za Milan, za sve navijače Milana. Upoznao sam ga prije nekoliko godina kada sam igrao za Real Madrid i igrali smo protiv Milana u Los Angelesu. Nikad nisam imao priliku razgovarati s njim, ali on je jedan od onih igrača kojima se, kada se zaljubite u klub kao dijete, divite. Iako nije igrao na mojoj poziciji, divio sam mu se i pomislio: 'Ovako se treba ponašati i igrati nogomet.'“

Je li i zahvaljujući Baresiju Lukina strast prema Milanu?

"Oduvijek sam volio Milan, još od djetinjstva, a pratio sam ih prije svega zbog Zvonimira Bobana, ali i zbog igrača poput Franca i drugih velikih prvaka Rossonera. Bio je kapetan i svakako je bio inspiracija svim navijačima Milana."

Mnogi kažu da je Baresi bio poseban.

"Da, Baresi je prije svega bio vođa svojim primjerom. Nije puno govorio, bio je skroman, a za mene ga najbolje opisuje način na koji se vratio nakon operacije meniskusa kako bi sudjelovao u finalu Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Bilo mu je gotovo nemoguće oporaviti se, a ipak je čak preuzeo odgovornost za izvođenje jednog od penala. Našao sam se u sličnoj situaciji: kada igrate za svoju reprezentaciju i morate izvesti penal, nije lako. To puno govori o njemu, njegovoj osobnosti i njegovom vodstvu.“

Ima li Milan ove sezone dodatnu motivaciju, osvajanje trofeja i posvećivanje istog upravo Baresiju?

"Da, ovo bi mogao biti sjajan cilj za nas: osvojiti naslov i posvetiti ga Francu. Za njegovo nasljeđe. Postizanje toga bilo bi nešto izvanredno, prekrasno, san. Naporno ćemo raditi da se to dogodi."

Koliko ste zadovoljni početkom svoje druge sezone s Milanom?

"Jako sam sretan što sam se vratio jer sam uživao prošlu godinu. Nažalost, nismo dobro završili i nismo ostvarili naš minimalni cilj, a to je bio plasman u Ligu prvaka i to je bilo pomalo frustrirajuće. Bio sam razočaran što zbog ozljede nisam mogao pomoći momčadi u najvažnijim utakmicama na kraju sezone. Zato sam se htio vratiti i nadam se boljoj godini, pobjedama s Milanom."

Je li vas razočaravajući završetak prošle sezone s Milanom i osrednji rezultat na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom potaknuo da nastavite karijeru, jer želite neke stvari popraviti?

"Ne, ovdje sam prije svega jer sam mi je bilo sjajno u prvoj sezoni u Milanu, prošle sezone. Klub i navijači pokazali su mi toliko naklonosti, bili su mi doista podrška na svaki način, i to je bio glavni razlog zašto sam odlučio ostati. Klub je također pokazao da me stvarno žele, i to je bilo prekrasno. Još uvijek osjećam istu strast, istu želju kao i uvijek, i namjeravam nastaviti uživati ​​u igranju nogometa. Ovo je najbolje mjesto za mene i nadam se da ću Milanu moći dati ono što sam dao prošle godine i da ću imati bolju sezonu kao momčad. Ili bolje rečeno, bolji završetak. Jedini način da to učinimo jest da učimo iz grešaka koje smo napravili. Do poraza od Lazija bili smo tamo, borili smo se za prvenstvo, ali onda, kada smo shvatili da će biti teško osvojiti naslov, možda smo malo pali i osjećali se sigurni da ćemo već biti u Ligi prvaka. Pogriješili smo.“

Kada ste onda odlučili?

"Oduvijek sam imao na umu da želim ostati još godinu dana. Mogao sam potpisati ugovor već u prosincu, ali nisam jer sam htio slušati svoje tijelo. Trebao sam razumjeti kako se osjećam, imam li još uvijek istu ljutnju, istu želju i istu strast da nastavim igrati. To je bilo najvažnije, a odgovori na kraju bili su onakvi kakve sam i očekivao: još uvijek mi ide dobro, imam strast i sve što mi treba da krenem naprijed. Kad sam vidio da me uprava još uvijek želi ovdje, nisam imao puno sumnji. Jer ono što mi je Milan pokazao prošle godine, tijekom Svjetskog prvenstva i nakon njega, sve je što nogometaš želi. Povjerenje i naklonost.“

Kakvi su vaši prvi dojmovi o Amorimu?

"Razgovarao sam s njim nekoliko puta tijekom ljeta i osjećaj je dobar, vrlo pozitivan. Nadam se da će tako i ostati, da ćemo uvijek biti na istoj valnoj duljini i da ćemo se i dalje razumjeti. Trener će vjerojatno donijeti nove ideje, a mi ćemo pokušati napraviti sve što od nas zatraži. Stvarno se nadam da će sve proći dobro."

Stigao je i središnji napadač poput Gonçala Ramosa. Kakav je on igrač?

"Pratim ga i on je sjajan napadač. Možda je to upravo ono što nam je trebalo i što nam je nedostajalo u prošlosti. Nadam se da će nastaviti raditi sjajne stvari koje je radio u svim klubovima u kojima je bio. Nedavno sam imao loše iskustvo s njim, budući da je zabio gol kojim je moja Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva (Portugal-Hrvatska 2-1 u osmini finala). Iz onoga što sam ovih dana skupio, on je i sjajna osoba i nadam se da će donijeti puno sreće AC Milanu.“

Je li vam išta rekao o tom golu?

"Ne, već sam mu rekla u Americi. Ne želim se vraćati na ovu temu jer nije dobra uspomena", nasmijao se Luka.

Sviđa li vam se Milan koji nastaje?

"Sviđa mi se što klub radi. Uglavnom, svi igrači od prošle godine su ovdje, s nekim novim dolascima koji će nam biti važni. Ramos, Gila i Diawara će donijeti još više kvalitete i karaktera momčadi, pomažući nam da ostvarimo svoje ciljeve."

Također ste se ponovno susreli s Rafom Leãom. Jesi li sretan što je još uvijek ovdje i imate li kakav savjet za njega u vezi budućnosti?

"Ne, ne želim mu davati savjete. Rafa je dovoljno zreo da zna što je najbolje za njega. Zna koliko ga navijači i cijeli klub vole. On je sjajan igrač i sjajno je što je ovdje. Samo treba naporno raditi i dati sve od sebe za Milan, kao što je uvijek i bio. Možda nije imao sjajnu sezonu: imao je nekoliko ozljeda i nije se osjećao dobro, fizički je prilično jak, ali je i dalje sjajan igrač. Po mom mišljenju, ako bi ostao, bilo bi fantastično za nas jer kada je u najboljoj formi, jedan je od najboljih na svijetu. Nadam se da će se oporaviti, ponovno pronaći svoj nogomet i pomoći nam da imamo sjajnu godinu jer, ponavljam, on je sjajan igrač. Volio bih da ostane, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Kao što sam rekao, on i klub će odlučiti što je najbolje, ali kao igrač, naravno, želim Rafu u svojoj momčadi.“

Nakon što ste osvojili šest Liga prvaka i trideset četiri naslova, imate li još uvijek san koji želite ostvariti?

"Kad sam prvi put došao ovdje, rekao sam da želim pobjeđivati ​​s Milanom i to mi ostaje san. Volio bih osvajati trofeje noseći dres Rossonera. Vidjet ćemo hoće li to biti Scudetto ili nešto drugo, ali moj san se nije promijenio. Zato sam i došao ovdje. Ne da se zabavljam ili provodim vrijeme. Imam san, imam cilj koji želim ostvariti", zaključio je Luka Modrić.