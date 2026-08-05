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SAM NAZVAO POLICIJU /

Tinejdžer osumnjičen za ubojstvo vlastite bake: 'Nije nam poznat motiv'

Tinejdžer osumnjičen za ubojstvo vlastite bake: 'Nije nam poznat motiv'
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Foto: Profimedia

Vjeruje se da je žena umrla na mjestu događaja

5.8.2026.
10:40
Tajana Gvardiol
Profimedia
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Njemački 16-godišnjak osumnjičen je za ubojstvo vlastite bake u Eschweileru, blizu Aachena, piše Fenix.

Zločin se navodno dogodio u ponedjeljak ujutro oko 5 sati u stanu. Prema prvim informacijama, nitko drugi nije bio prisutan osim 16-godišnjaka i 61-godišnje žene. Vjeruje se da je žena umrla na mjestu događaja. Tinejdžer je navodno sam pozvao policiju.

Glasnogovornica je objavila da je mladić u pritvoru zbog sumnje na ubojstvo. Državnom odvjetništvu motiv je za sada nepoznat, a tinejdžer još nije dao izjavu.

Istraga je u tijeku.

TinejdžerUbojstvoNjemačka
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