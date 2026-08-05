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ZATVOREN PROMET /

Teška nesreća na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula, po drugu došao helikopter

Teška nesreća na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula, po drugu došao helikopter
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Foto: ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na toj dionici D46 zatvoren je promet od 9.15 sati

5.8.2026.
10:32
Erik Sečić
ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Jedna osoba je preminula, a druga je zadobila ozljede u srijedu ujutro u prometnoj nesreći na DC46 između Mirkovaca i Jankovaca.

Vukovarsko-srijemska policija u 8.48 sati zaprimila je dojavu da je došlo do nesreće u kojoj ima ozlijeđenih ljudi.

Policajci su dolaskom do mjesta tragedije utvrdili da je jedna osoba poginula, dok je drugu helikopter Hitne prebacio u KBC Osijek. 

Zatvoren promet 

Na toj dionici D46 zatvoren je promet od 9.15 sati. 

Na mjestu događaja slijedi očevid i utvrđivanje detalja. 

Prometna NesrećaPolicijaSlavonija
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