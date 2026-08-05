Teška nesreća na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula, po drugu došao helikopter

TRAGEDIJA /
Maloljetnici sletjeli motociklom u kanal kod Donjeg Miholjca: Jedan preminuo u bolnici
Na toj dionici D46 zatvoren je promet od 9.15 sati
Jedna osoba je preminula, a druga je zadobila ozljede u srijedu ujutro u prometnoj nesreći na DC46 između Mirkovaca i Jankovaca.
Vukovarsko-srijemska policija u 8.48 sati zaprimila je dojavu da je došlo do nesreće u kojoj ima ozlijeđenih ljudi.
Policajci su dolaskom do mjesta tragedije utvrdili da je jedna osoba poginula, dok je drugu helikopter Hitne prebacio u KBC Osijek.
Na toj dionici D46 zatvoren je promet od 9.15 sati.
Na mjestu događaja slijedi očevid i utvrđivanje detalja.