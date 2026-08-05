Thompson prekinuo nastup zbog dramatične situacije: 'Zovite hitnu. Pozlilo mu je'

Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Marko Perković Thompson nastupio je na stadionu Šubićevac u Šibeniku, gdje se okupilo gotovo 30 tisuća njegovih obožavatelja.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Večer je protekla u znaku snažne atmosfere, vatrometa i baklji, a koncert je otvoren pjesmom "Bojna Čavoglave", koju je publika od prvih stihova pjevala uglas, pretvorivši stadion u veliki zbor.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ipak, nastup nije prošao bez nepredviđenih situacija. Tijekom izvođenja pjesme "Sine moj" Thompson je primijetio da je jednom posjetitelju pozlilo pa je odmah zaustavio koncert.

"Zovite hitnu. Pozlilo mu je", poručio je s pozornice, nakon čega je glazba nakratko utihnula kako bi medicinski tim mogao pružiti pomoć.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Publika je njegovu reakciju nagradila pljeskom, a prema dostupnim informacijama, muškarac nije zadobio teže posljedice.

Sličan trenutak dogodio se i kasnije tijekom večeri kada je liječnička ekipa intervenirala zbog jedne posjetiteljice, pa je program ponovno nakratko bio prekinut.

Unatoč tim situacijama, koncert je završio bez većih izgreda. Prema dosad dostupnim informacijama, nije bilo ozbiljnijih incidenata niti potrebe za većom intervencijom policije.