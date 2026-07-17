Naše kamere snimile kamione na zatvorenom odlagalištu: Otpad se i dalje odlaže?

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EKOLOŠKA BOMBA ILI POLITIČKO PREPUCAVANJE? /

Je li odlagalište otpada Mojanka ekološka bomba u srcu Cetinske krajine ili političko prepucavanje pred javnošću? Pitanje je to koje ponovno zaoštrava odnose među čelnicima lokalne samouprave.

Iako je Državni inspektorat prije tri dana zatvorio odlagalište jer je utvrđeno da radi bez potrebne dozvole, kamere su snimile kamione koji i dalje ulaze na Mojanku i iskrcavaju komunalni otpad.

Iz Državnog inspektorata poručuju da je rješenjem zabranjeno daljnje odlaganje otpada te upozoravaju da bi, ako se zabrana ne bude poštovala, mogle uslijediti novčane kazne.

Pravna osoba koja ne izvrši izvršno rješenje inspektora može biti kažnjena kaznom od gotovo 4.000 do gotovo 16.000 eura, dok se odgovorna osoba može kazniti s iznosom od 390 do 2650 eura.

'Ne znamo budući scenarij'

Unatoč zabrani, sinjski gradonačelnik Miro Bulj poručio je da je odlučio ponovno otvoriti odlagalište. Na izravno pitanje odlaže li se otpad i dalje na Mojanki nije odgovorio.

Odgovor splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana nije se mogao dobiti pred kamerama zbog ranije preuzetih obveza. Prije nekoliko dana priznao je da dio odgovornosti za kašnjenje projekta Lećevica postoji i na razini županije.

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Lećevica godinama kasni, a kao razlozi navode se dugotrajni sudski postupci i neslaganja oko modela gospodarenja otpadom.

Bulj tvrdi da posljedice kašnjenja već plaćaju građani Cetinske krajine i cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Tvrtki Čistoća Cetinske krajine od početka srpnja na naplatu stiže gotovo 400 tisuća eura naknade za odlaganje otpada za prošlu godinu. Suvlasnici tvrtke su Grad Sinj, Grad Trilj te općine Dicmo, Hrvace i Otok.

Načelnik Općine Dicmo Petar Maretić kaže da još nije poznato kakav će biti konačan scenarij.

'Ne znamo budući scenarij. Ono što mogu reći jest da tvrtka ima financijskih problema, ali vidjet ćemo sada nakon svega ovoga kakva je prava slika', rekao je Maretić.