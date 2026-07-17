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Hrvati otkrili kako bi poštrili nesavjesne: 'Više ne znaš odakle će izletjeti'

U našoj stalnoj rubici pitali smo čitatelje treba li pooštriti zakon za romobiliste

17.7.2026.
17:06
RTL Danas
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Zagrebačka policija u pojačanoj akciji nadzora vozača električnih romobila u užem centru grada prekršajno je kaznila 13 romobilista te izdala dva obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa.

Jedan je romobil privremeno oduzet, a drugi trajno. Oba su razvijala brzinu veću od 25 km/h, a policija je objavila i snimku oduzetog romobila koji će, po pravomoćnosti naloga, postati trajno vlasništvo Republike Hrvatske.

Inače, prema Zakonu o sigurnosti prometa, takvim je jurilicama zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za vozila i pješake.

Treba li pooštriti zakon za romobiliste?

Pitali smo i vas u Temi dana: 'Treba li pooštriti zakon za romobiliste?'

Većina vas kaže da treba, a evo kako to objašnjavaju neki od vas:

"Apsolutno! Pa nitko se ne pridržava nikakvih pravila, više se ne zna odakle će tko izletjeti i doletjeti", kaže Anita Volar.

"U autoškoli položiti propise i ponašanje na cesti! Platiti osiguranje i plaćati prekršaje. I oni su motorna (elektro) vozila i voze po kolniku", kaže Maja Petri.

"Naravno. Moraju makar poznavati prometna pravila", kaže Hrvoje Kusik.

"Ne, nego napraviti staze za njih i bicikliste, što više", kaže Duje Rađenović.

U raspravi možete sudjelovati i dalje na Facebook stranici našeg portala Net.hr

Tema DanaPitamo VasRomobilPolicija
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