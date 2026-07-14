Neobična situacija kod Osijeka, majka odbila 'spasiti' sina od policije: 'Napišite mu kaznu'

Majka iz Petrijevaca blizu Osijeka izazvala je brojne reakcije nakon što je na društvenim mrežama podijelila kako nije željela tražiti popustljivost za svog sina kojeg je policija zaustavila zbog vožnje električnog romobila bez zaštitne kacige. Umjesto obrane, od policijskih službenika zatražila je da mu napišu kaznu, smatrajući da je odgovornost važnija od trenutnog spašavanja od posljedica, javlja SiB.hr.

Kako je ispričala, od samog početka nije bila sklona ideji kupnje električnog romobila i nije željela da ga koristi ijedno od njezine djece. Ipak, sin ju je s vremenom uspio uvjeriti da mu dopusti kupnju romobila za kraće relacije i odlazak do trgovine. Jedini uvjet bio je da tijekom svake vožnje nosi zaštitnu kacigu.

Romobil je kupio vlastitim novcem zarađenim radom, a u početku se činilo da će se dogovorenih pravila pridržavati bez problema.

'Napišite mu kaznu'

Iako je riječ o mladiću koji uskoro navršava 18 godina, dobro poznaje prometna pravila i nije sklon neodgovornoj vožnji, majka je nekoliko puta dobila informacije da se vozi bez zaštitne kacige. Nakon ozbiljnog razgovora vjerovala je da je upozorenje bilo dovoljno.

Međutim, prije nekoliko dana ponovno je sjeo na romobil bez zaštitne opreme kako bi otišao do obližnje trgovine. Na povratku ga je zaustavila policija u Petrijevcima, nakon čega se kući vratio pješice i zamolio majku da pođe s njim po romobil koji je ostao kod policijskih službenika.

Umjesto da od policije traži razumijevanje ili blaži pristup, majka je reagirala potpuno suprotno. „U redu, napišite kaznu“, rekla je odmah nakon što joj je policijski službenik objasnio što se dogodilo.

'Nije mu prvi put, kaznu je zaslužio'

Policajac joj je odgovorio kako će sinu izdati samo pisano upozorenje jer mu je riječ o prvom evidentiranom prekršaju. Ipak, majka je smatrala da bi novčana kazna bila korisnija lekcija.

„Nije mu prvi put. Ako postoje snimke na kojima vozi bez kacige, onda je kaznu zaslužio. Bolje da ga udarite po džepu nego da jednog dana strada zbog vlastite neodgovornosti. Drugačije neće naučiti“, poručila je.

Na kraju je policijski službenik ostao pri odluci o pisanom upozorenju, uz napomenu da će sljedeći prekršaj rezultirati novčanom kaznom. Majka je potom preuzela romobil i sinu jasno dala do znanja da očekuje kako se slična situacija više neće ponoviti.

Istaknula je i kako roditelji ne čine uslugu svojoj djeci ako ih štite od posljedica vlastitih postupaka te smatra da je odgovornost jedan od najvažnijih dijelova odgoja.

'Mali je živ, ali je sada -pješak'

„Djeci ne treba sve zabranjivati, ali ih treba naučiti odgovornosti. Romobil se može koristiti ako se poštuju pravila – ne vozi se pješačkim zonama i zaštitna kaciga je obavezna. Ako toga nema, moraju postojati i posljedice“, smatra Ines.

Dodala je i kako ista pravila vrijede za sve vozače električnih romobila, bez obzira na dob, te pozvala roditelje da ne zatvaraju oči pred neodgovornim ponašanjem svoje djece.

„Voljeti dijete znači naučiti ga odgovornosti, koliko god to ponekad bilo teško. Danas je ostao bez romobila, ali ono najvažnije je da je ostao živ“, zaključila je. Na kraju je, uz dozu humora, poslala poruku policijskom službeniku koji je zaustavio njezina sina: „Mali je živ, ali je sada – pješak.“