Tko je Ruskinja koja je bila u autu sa slovenskom predsjednicom? 'SOVA to treba istražiti'

Policijski sindikat zahtijeva sveobuhvatnu, profesionalnu i nepristranu istragu nesreće u kojoj je sudjelovala predsjednica Nataša Pirc Musar. Podsjetimo, Pirc Musar doživjela je prometnu nesreću vračajući se s odmora u Hrvatskoj. Iz sindikata su naglasili da mora biti temeljita, prenosi 24ur.com. Prema protokolu, kolona je trebala imati uključene zvučne i svjetlosne signale upozorenja.

Andrej Rupnik, bivši ravnatelj Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA), objasnio je u emisiji "24UR Zvečer" kakve sigurnosne rizike predstavlja činjenica da je predsjednica u službenom vozilu prevozila dvije prijateljice - a možda i druge osobe.

Službeno je poznato da je jedna od prijateljica ruska državljanka te da između nje i predsjednice ne postoji poslovni odnos. Ured predsjednice jučer je ponovio da neće otkrivati ​​imena prijateljica jer one nisu javne osobe.

U slučaju napada mogu postati mete

"Onog trenutka kada su te dvije dame ušle u vozilo štićene osobe, postale su javne osobe. Stoga odbijanje otkrivanja njihova identiteta nema smisla", rekao je Rupnik. Prema njegovim riječima, prisutnost osoba koje su u redovitom i izravnom kontaktu sa štićenom osobom stvara nekoliko rizika.

Prvi se rizik odnosi na mogućnost da bi te osobe - koje često borave u neposrednoj blizini predsjednice - u slučaju napada mogle postati mete uz nju. Takva situacija ne samo da bi ugrozila njih, već bi i dodatno otežala rad sigurnosnog tima zaduženog za zaštitu predsjednice.

Drugi se rizik odnosi na samu štićenu osobu. Zakon nalaže da policija mora provesti sigurnosne provjere svih osoba koje su u izravnom i trajnom kontaktu sa štićenom osobom. Ako takav odnos traje dulje vrijeme, on postaje ključan dio cjelokupnog sigurnosnog sustava.

SOVA bi trebala istražiti potencijalne rizike

To otvara i mogućnost trećeg rizika. "S obzirom na to da je jedna od tih dviju prijateljica navodno ruska državljanka, SOVA bi također trebala istražiti te potencijalne rizike – iako ne tvrdim da oni doista postoje", dodao je.

Također je neuobičajeno što je tijekom službenog puta u Komendu predsjednica sjedila u kombiju, dok je Audi njezine pratnje djelovao prazno. „Kombi se obično koristi za ostale članove izaslanstava koji putuju u štićenim kolonama vozila. Predsjednica, koja uživa najvišu razinu domaće sigurnosne zaštite, trebala bi sjediti na stražnjem sjedalu vozila ispred kojeg nema drugih sjedala okrenutih prema njoj”, objasnio je.

U ovom slučaju, međutim, putnici u stražnjem dijelu navodno su sjedili okrenuti jedni prema drugima.

"To je prilično opasno jer u slučaju sudara, ako nisu svi vezani, osoba postaje projektil koji može ozlijediti drugu osobu u smjeru udara. Sasvim je moguće da se upravo to ovdje dogodilo".

Predsjednica nije bila vezana

Rupnik smatra da činjenica kako je predsjednička kolona koristila svjetlosnu i zvučnu signalizaciju ne oslobađa vozača odgovornosti za prometnu nesreću. "I kada vozilo vozi s pravom prednosti, odnosno ima uključena rotacijska svjetla i zvučne signale, vozač i dalje mora poštovati određena opća prometna pravila", rekao je.

Ured je prvotno naveo da je predsjednica bila vezana, no četiri dana nakon nesreće ona je sama izjavila da nije.

"Ono što je doista mjerodavno jest policijsko izvješće. Međutim, ono se vrlo često temelji na izjavama sudionika. Pitanje je sada što su sudionici rekli policajcima na mjestu nesreće i kakve su informacije stigle do Ureda predsjednice”, komentirao je Rupnik.

"Sada znamo što sama predsjednica tvrdi i tome treba vjerovati. Ipak, moguće je da ju je Ured na neki način pokušao zaštititi. Nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj je koji može imati golem utjecaj na ishod prometne nesreće – ponekad čak i presuditi između života i smrti".