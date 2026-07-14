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Dječak (13) poginuo na romobilu: Vozač otišao kući pa tek onda nazvao policiju

Dječak (13) poginuo na romobilu: Vozač otišao kući pa tek onda nazvao policiju
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Strava u Njemačkoj: Dječak koji je upravljao električnim romobilom navodno nije propustio automobil kojim je upravljao muškarac (52).

14.7.2026.
17:27
Jaga Komazec
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Dječak (13) poginuo je u četvrtak navečer u prometnoj nesreći u Gerabronnu, u Njemačkoj, nakon sudara električnog romobila i automobila.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila na raskrižju, a dječak koji je upravljao električnim romobilom navodno nije propustio automobil kojim je upravljao muškarac (52).

Dječak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Vozač policiju nazvao tek nakon povratka kući

Nakon sudara muškarac (52) odvezao se kući, odakle je naknadno obavijestio policiju. Policija je potom kontaktirala hitnu medicinsku pomoć.

Još nije poznato zašto vozač nije odmah pozvao pomoć s mjesta nesreće. Glasnogovornik policije rekao je da je moguće da kod sebe nije imao mobitel, no sve okolnosti slučaja još se istražuju.

Prema neslužbenim informacijama, poginuli dječak je podrijetlom iz Čapljine, prenosi Fenix.

Prometna NesrećaElektrični RomobilAutomobilNjemačkaPoginuo Dječak
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