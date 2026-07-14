Krš i lom u Puli: Žestok sudar dva automobila! Pogledajte snimku s mjesta nesreće

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OČEVID U TIJEKU /

U utorak je u Puli, na križanju Osječke i ulice Rikarda Katalinića Jeretova, došlo do prometne nesreće. Prema snimci koju nam je poslao čitatelj, u nesreći su sudjelovala dva automobila.

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 14.36 sati. Prema prvim informacijama, u nesreći je nastala samo materijalna šteta, a nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Kako piše Glas Istre autobusi Jeretovom ulicom, u smjeru Stoje i prema središtu grada, voze neredovito zbog izbjegavanja mjesta nesreće i policijskog očevida.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.

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