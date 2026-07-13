Što čeka Slavena Bilića? 'Vraćanje na mjesto zločina nije najuspješnija praksa'

'PODGRIJANA JUHA' /

Na svjetskom prvenstvu smo pokradeni, a prvo ću razgovarati s Lukom Modrićem, kaže novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić. Koji je isti posao dobio i prije 20 godina, pa je tako prvi put u povijesti netko postao izbornik drugi put.

Ima ubod u srce od Turaka, kako je pjesnički nekidan u Direktu onaj poraz na Euru 2008 opisao Mićo Dušanović, svi ga znamo kao legendarnog stopera, ali i voditelja kojem na intervju dolaze i Modrić i Zlatan Ibrahimović. U Britaniji je poznat po zabavnim izjavama, poput one da ulaznice za utakmice trebaju biti jeftinije, jer nogomet nisu Jadnici Victora Hugoa.

Diplomirani pravnik i rocker danas je glavna tema u svim medijima, analiziraju mu se tetovaže na rukama i odakle mu križevi i medaljoni koje nosi na utakmice. Našeg Ivana Skorina ipak više je zanimalo što ga čeka.

Nosio je broj šest, šest godina bio izbornik, može li idućih šest ili više…i na koji način?