Mićo Dušanović u Direktu: 'Bilić je intelektualac, ima pedigre. Modrić? 'Zadržao bi ga u svlačionici'

Zlatka Dalića i Slavena Bilića, sporno suđenje i cijelo Trumpovo prvenstvo za RTL Direkt analizirao je legendarni komentator Mićo Dušanović.

Što kažete na sve ove offsidea zbog vlasi kose, vrha kopačke, poništene penale zbog prijestupa od jednog centimetra i slično?

Ja nisam odrastao u tehnološko doba, a vi koji jeste pomiriti se s time da vam tehnologija diktira sve. Ja nisam nikad vidio ni čuo da je netko zbog osjetljive lopte izgubio gol. Ono što mene više smeta zašto VAR tehnologija ne sankcionira ove glumce koji padaju kao snoplja, a da ih nitko ne dotakne. Kao da gledamo borbu za Oscara, a ne nogomet.

Slažete se da je VAR donekle ubio čar nogometa?

Je, ali opet, s druge strane, to je napredak tehnologija i ima mnogo stvari koje je razotkrio pozitivno i ispravio nepravde. Mi smo prije živjeli što je sudac dosudio, na kraju smo ga optužili da je kupljen.

Nije li VAR trebao služiti samo kao ispomoć sucu? Sad izgleda kao da je VAR sudac

Da. Oni ga zovu kao dečka u školi da ide pogledati i on se složi s njima

Ono o čemu se dosta raspravlja ovih dana je da se pogoduje velikima. Mislite li da je tako?

Nisam sklon tome. A opet, s druge strane, veliki su veliki, pa onda imaju više šansi, više problema pa ima i više faulova protiv njih, offsidea i penala. Veliki su bolji, pa normalno da se svi bune protiv njih.

Ja da igram nogomet i da zabijemo gol, ne bih se veselila, nego bi prvo gledala što će se dogoditi. Bilo je 19 poništenih golova

Ja da sam izbornik, imao bih tri psihologa, dva psihijatra i još par njih da vraćaju te ljude u život kojem tri puta na utakmici ponište gol, jednom ga isključi pa ga onda ne isključi. Pa to su šokovi za te igrače. Pa nisu oni strojevi dole. On se veseli, poludi, već vidi svoje susjede u birtiji kako slave i onda mu ponište gol.

Jeste li ikad čuli za takav slučaj kao ovaj kada je Donald Trump nazvao Giannija Infantina?

Ovo je sramota. Mene je sram i očekujem da Infantino nakon ovog završetka kaže 'ja sam pokušavao sve da spasim Svjetsko prvenstvo i sada dajem ostavku da bih se mogao ponovno pogledati u ogledalo'.

Osam reprezentacija je ostalo. Tko vas je impresionirao?

Ja obožavam Norvežane i impresionirao me Haaland. On je genijalac. To je čudo od igrača. On je moderan igrač, nije sidrun, nego je čovjek koji primi loptu može potrčati. Ima nevjerojatan sprint, ima korak, trojica ga ne mogu srušiti. A što može s nogama, kakav ima nos za gol? To je fantastično. Vi to kad gledate ove velike kad promaše onu šansu, oni zapne iz petnih žila, a on ne, on ga gurne kao Messi. Messi i on genijalci.

Kako biste ocijenili ovo prvenstvo?

Razočaran sam s mnogim stvarima. Prvo kvaliteta utakmica. Na početku je bilo neko poluvrijeme dobro i poneka utakmica odlična, ali je predugačko. Previše je reprezentacija. Treneri moraju imati dvije špice forme u toku jednog prvenstva i to Svjetskog prvenstva. I normalno da veliki koji imaju široku klupu kalkuliraju i bolji su i da onda puno golova pada u tim produžecima. I na kraju, mali izgube jer ne mogu više fizički i psihički jer su im tri gola poništena.

Jučer je jako odjeknula vijest Zlatko Dalić odlazi nakon devet godina i devet mjeseci. Zapravo, otišao je, kažu, u pravom trenutku, odlazi kao legenda.

Ja bih rekao kapa dolje, gospodine Daliću, napravili ste fantastičan posao. Odradili ste ono zbog čega ste došli. Bili ste izbornik, napravili ste sve izvrsno. Ali i kapa dolje Savezu koji mu je dao podršku i nije ga šutnuo kad je došao u krizu kao što on, recimo, nije igrače otpisao kad bi bili u krizi, kao recimo, Baturina koji mu je sada glavni igrač, a bio je u velikoj krizi.

On je imao osjećaj, oni su cijeli svijet pokrivali. Gledali su gdje igraju Hrvati koji igra dobro. Povukli su ga od bilo kuda. To sve zajedno je napravilo osjećaj da je ova reprezentacija na koju možeš biti ponosan ne samo na rezultate, nego i na ponašanje na vođenje. Nije bilo nekih afera, nije bilo nekakvih ružnih stvari. Vjerujem da se zasitio. Svaka mu čast, neka ode, neka uživa. Ima mladih i nogomet ide naprijed i isto tako mlađi možda mogu donijeti nešto drugo. Možda je bilo vrijeme da ode s tog mjesta.

Što kažete na Slavena Bilića koji se sada najčešće spominje kao potencijalna zamjena za Dalića?

To je intelektualac. Ima pedigre, autoritet odličnog igrača i ima autoritet jako dobrog izbornika. Ima ubod u srce od Turaka i to je pregrmio. Iz toga je nešto naučio. I hvala Bogu da odlazi da nama novinarima ne uzme kruh jer je odličan novinar. Osim toga igrači ga dobro znaju i nadam se da će znati isto nastaviti put lagane smjene generacija i da će možda ostaviti još godinu dana Luku Modrića u svlačionici da mu bude psiholog, podrška, da podijeli svoju strast s igračima, da ih nauči, što znači biti strasni nogometaš.

Mogli smo pročitati ovih dana da Luka Modrić ipak neće otići, da će ipak ostati još neko vrijeme. Je li mislite da je to moguće?

Čovjek je igrao zadnju, predzadnju utakmicu, fantastičnom. Ne mora on igrati. Ako su Portugalci mogli trpjeti na terenu devet igrača bez Ronalda, nego su imali Ronalda kao ime, a Luka to nije. Puno je vrjedniji, a u svlačionici sasvim sigurno. Ja se ne u to ne razumijem. Bilić to zna. Ja to ovako gledam sa strane kao stari novinar. Ja bih ga zadržao da mi u svlačionici drži atmosferu.