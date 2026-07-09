Počinje nova era hrvatske reprezentacije sa starim izbornikom?

Dok su Vatreni na odmoru prije povratka klupskim obvezama, HNS nakon oproštaja od Zlatka Dalića, priprema teritorij za novog izbornika. Slaven Bilić ili netko drugi? Čeka se bijeli dim iz Saveza, možda već sutra. Više - Marija Krolo.

Zlatko Dalić na funkciju izbornika stigao je gotovo kao anonimac, no zato na priču o Slavenu Biliću ne treba trošiti riječi. Tko ga ne zna iz igračkih dana, sigurno je čuo za njega iz onih trenerskih:

Karijeru je počeo u Hajduku, a onda je vrlo brzo stigao na klupu Hrvatske, prvo one do 21 godine, a onda je šest godina bio glavni strateg seniorske reprezentacije. U momčad je uveo Luku Modrića, ali i gotovo sve one koji su kasnije u Rusiji stigli do svjetskog srebra. Onda kreće klupska karijera, od Lokomotiva iz Moskve, preko West Hama i Watforda, posljednje je bio na klupi Al Fateha, a kasnije je, šuška se, odbijao ponude jer se već naziralo preuzimanje funkcije hrvatskog izbornika.

U reprezentaciji je vodio i našeg stručnog komentatora, Gordona Schildenfelda.

Iako još nema nikakve službene potvrde ni je li zaista Slaven Bilić novi hrvatski izbornik - već se šuška i o tome tko će mu biti najbliži suradnici.

Pomoćni treneri trebali bi biti Danilo Bartulović - 42-godišnji Riječanin koji s Bilićem surađuje već osam godina, baš kao i legenda Hajduka Dean Računica. Vedran Ćorluka, čini se, trebao bi zadržati svoju dosadašnju funkciju, dok bi ulogu trenera vratara trebao preuzeti Vatroslav Mihačić - nekadašnji član reprezentativnog stožera i Bilićev suigrač u Hajdukovom dresu.

A dok se HNS službeno ne oglasi, još uvijek su u igri za vruću klupu i neka druga imena. Drugo ime koje se najčešće spominje je ono Dalićevog pomoćnog trenera i izbornik reprezentacije do 21 godine Ivice Olića, koji se danas emotivno oprostio od najuspješnijeg na hrvatskoj klupi.

"Od tebe sam, kao trener i kao čovjek, naučio mnogo. Naučio sam da se najveći autoritet ne gradi glasom, nego primjerom; da se uspjesi ostvaruju zajedništvom, vjerom i međusobnim poštovanjem te da se i u najtežim trenucima ostaje miran, dostojanstven i vjeran svojim načelima", poruka je Ivice Olića.

Pa hoće li to biti Slaven Bilić, Ivica Olić ili netko treći - mogli bismo doznati već ovih dana. Tko god bio, možemo mu samo poželjeti sreću i uspjehe jednake njegovu prethodniku.