Zlatko Dalić je 'vruća roba': Evo koje ga reprezentacije žele

Više nacionalnih nogometnih saveza stupilo je u kontakt sa Zlatkom Dalićem nakon što je on otišao s klupe hrvatske reprezentacije, objavio je talijanski nogometni insajder Lorenzo Lepore.

"Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem. Privukao je interes Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kao što je prethodno objavljeno, a nedavno su, nakon službenog priopćenja HNS-a, ozbiljan interes pokazali i Meksiko te Kolumbija", objavio je Lepore na društenim mrežama.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: following his departure from the Croatia NT role, multiple national teams have already made contact regarding Zlatko Dalić.



He has attracted interest from the UAE, Saudi Arabia, Qatar, and South Korea, as previously reported — and more recently, Mexico and… pic.twitter.com/y28ZtUxRIS — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 9, 2026

Podsjetimo, Dalić je u srijedu odstupio s fukcije hrvatskog izbornika nakon osam godina i devet mjeseci tijekom kojih je osvojio dva svjetska odličja te je s reprezentacijom nastupio na pet velikih turnira.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine umjesto Ante Čačića kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebala joj je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurala dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na SP na kojem je Hrvatska stigla do finala u kojem je izgubila od Francuske sa 2-4 i osvojila srebro.

Na SP 2022. u Katru Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu, dok je vodio reprezentaciju i na dva EURA, 2021. je stigao do osmine finala, a 2024. ispao u skupini, te na aktualnom SP u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16-ini finala.

Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.