Zlatko Dalić je 'vruća roba': Evo koje ga reprezentacije žele
Zlatku Daliću neće biti problem pronaći novi angažman
Više nacionalnih nogometnih saveza stupilo je u kontakt sa Zlatkom Dalićem nakon što je on otišao s klupe hrvatske reprezentacije, objavio je talijanski nogometni insajder Lorenzo Lepore.
"Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem. Privukao je interes Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kao što je prethodno objavljeno, a nedavno su, nakon službenog priopćenja HNS-a, ozbiljan interes pokazali i Meksiko te Kolumbija", objavio je Lepore na društenim mrežama.
Podsjetimo, Dalić je u srijedu odstupio s fukcije hrvatskog izbornika nakon osam godina i devet mjeseci tijekom kojih je osvojio dva svjetska odličja te je s reprezentacijom nastupio na pet velikih turnira.
Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine umjesto Ante Čačića kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebala joj je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurala dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na SP na kojem je Hrvatska stigla do finala u kojem je izgubila od Francuske sa 2-4 i osvojila srebro.
Na SP 2022. u Katru Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu, dok je vodio reprezentaciju i na dva EURA, 2021. je stigao do osmine finala, a 2024. ispao u skupini, te na aktualnom SP u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16-ini finala.
Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.