'Stranci su se pokazali kao fantastični u Hrvatskoj, da nas rasture do kraja. Ja sam za njega'

Odlazak Zlatka Dalića s izborničke klupe hrvatske nogometne reprezentacije glavna je sportska vijest u domovini. Tko će biti novi izbornik najviše zanima javnost. Prema informacijama koje posjeduje portal Net.hr, Slaven Bilić bi trebao postati novi izbornik Vatrenih, ako se nešto spektakularno ne dogodi i čitava stvar ne padne u vodu. Priča bi sljedećih dana trebala biti službena. Kad smo okrenuli broj Igora Pamića, bivšeg hrvatskog nogometaša i reprezentativca, sad trenera niželigaša Karlovca, on nije ni znao da je HNS putem svog web sitea i društvenih mreža i službeno potvrdio rastanak s najuspješnijim nogometnim izbornikom u povijesti Hrvatske...

'Daj Bože da Hrvatska neće plakati za Dalićem'

"Je li otišao? Nisam čuo, ništa ne znam, samo znam da je zadužio cijeli hrvatski nogomet i narod", kazao je u uvodu Igor Pamić.

Hoće li Hrvatska plakati za Dalićem?

"Uvjeren sam da za sve normalne ljude koji vole Hrvatsku i hrvatski nogomet, za one koji vole hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ovo nije lagana stvar jer svi znamo što je za hrvatski nogomet i hrvatsku državu napravio Zlatko Dalić, što je u proteklih devet godina ostvario kao izbornik, kakvu radost nam je donio. Daj Bože da Hrvatska neće plakati za Dalićem, što bi značilo da je novi izbornik nastavio uspješnim putem kojeg je u reprezentaciji utabao Dalić. Ali, bojim se da, pogotovo sad u ovoj smjeni generacije, neke su priče da smo dosta napravili za smjenu generacije, da imamo dosta mladih igrača koji su dobri, slažem se, međutim bez nekih stožernih igrača, bez snage, mentalne, moralne, ljudske, bit će izuzetno teško tim mladićima. Ne sumnjam da će svakom izborniku koji dođe na Dalićevo mjesto biti ajme, majko. Znate zašto? Zato što je ovo teško za ponoviti. Srebro sa SP-a iz Rusije 2018., Bronca sa SP-a iz Katara 2022., srebro iz Lige nacija, sudjelovanje na svakom velikom natjecanju, ulazak hrvatske nogometne reprezentacije među samu elitu svjetskog nogometa. Zlatko Dalić je zajedno sa igračima, stručnim stožerom, hrvatsku reprezentaciju učinio jednom od najboljih i najcjenjenijih nogometnih reprezentacija na svijetu. No, daj bože da sve ovo nije nemoguće za ponoviti novom izborniku, odnosno da bude još bolje. Novi izbornik pred sobom će imati vrlo težak zadatak", govori Igor Pamić u jednom dahu i nastavlja...

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'Hvala Daliću na predivnih skoro devet godina'

"Ono što ja, ovako sad, budući da ste me obavijestili da je Dalićev odlazak s klupe reprezentacije služben i da nisam znao za tu informaciju, da je sastanak u HNS-u završio tako kako je završio, mogu samo ovako, u svoje ime, ali i u ime i svih onih koji vole sve što je naše, sve što je hrvatsko, sve što je lijepo, pogotovo što se nogometa tiče, zahvaliti Zlatku Daliću što smo uživali na koji je način prezentirao Hrvatsku, bio general ovim našim vojnicima. Stvarno mu hvala na predivnih skoro devet godina. To je ono što mogu u svoje ime reći i čestitam mu na svemu što je radio, što je napravio i što je sve pripremio za nekog tko dođe nakon njega."

Uvijek ste branili Dalića i govorili u našim stručnim komentarima lijepo za njega, više - manje...

"Nisam ja branio Zlatka Dalića, branio sam nogomet. Ja sam čak, kao što i sami znate, ako se sjećate, u početku za neke utakmice koje je vodio, da mi se u njima neke stvari nisu svidjele i da sam to rekao. Ja sam takav. Kad nešto vidim, kažem ono što mislim i kako je. Ne mogu nikad za trenerskog kolegu biti kritičan, samo mogu komentirati nešto što vidim na terenu. Sjetimo se samo one utakmice Slovenije i Hrvatske 0-0. Ne mogu drugi dan reći sve je super i sve je za pet, kad i sam Dalić zna da smo igrali loš nogomet. Ne mogu ja govoriti bilo je dobro kad nije bilo dobro i to se jasno vidilo. Međutim, ta vjera ipak u sve i dugoročno i što ću ja više od Daliću raspravljati. Rekao sam da to nije bilo dobro. Ja sam samo kad ste me zamolili da vam iskomentiram nešto, iskomentirao. Ono što naša reprezentacija sprema i kako Zlatko Dalić radi, a on je svoj izbornički posao radio na fantastičan način i meni je žao zašto je do ovog došlo. Jer, sve što nešto vrijedi u Hrvatskoj trebalo bi ostati da vrijedi, a ne da se mijenja ili napada. Znate što? Sad kad pričamo o Dalićevom odlasku, moram opet biti iskren, kao i uvijek. Žao mi je, jako mi je žao što je Zlatko Dalić iznio u svom javnom nastupu, što je otkrio, da je trpio napade i on i njegova obitelj, da se osjećao kako se osjeća. Znači, osjećao se Dalić okrznuto radi nekih stvari koje se čak niti ne tiču samog nogometa. Meni je to krivo, jer smatram da to Dalić nije zaslužio. Zlatko Dalić zaslužio je da se osjeća ugodno, da bude kralj što se tiče Hrvatske i hrvatskog nogometa, što za mene i je. I dalje ne bi od toga. Želim Zlatku Daliću da uživa s obitelji u miru i da mu na sljedećem trenerskom poslu, ma kakav on bio, bude manje stresno nego na ovom".

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'Ja sam za Bilića, zašto ne'

Slaven Bilić trebao bi postati novi izbornik Vatrenih. U kombinacijama je bio Ivica Olić, ali on je ipak, naše mišljenje, još premalo iskusan za takvu poziciju. Neka uči zanat na klupi U21 Hrvatske, pa jednog dana zašto ne. No, pustimo sad to. Koga bi vi htjeli vidjeti na klupi Hrvatske, imate li neku želju?

"Nemam želju niti sam u poziciji da ima svoje želje, da biram izbornika, ali ako ste mi vi stavili već na raspolaganje da biram dva imena, prvo ću komentirati Slavena Bilića. Ja sam za. Slaven Bilić već je radio kao izbornik A selekcije Hrvatske u nogometu. Zna situaciju, okruženje, zna na kojem principu sve funkcionira. Jednostavno, Slaven Bilić je čovjek tko je dosta blizu Daliću. Staložen, miran, hladnokrvan, dosta je toga prošao i sad je još i iskusniji u odnosu na ono prije, a i tada je meni Bilić isto bio odličan. Imao je onu malu nesreću u četvrtfinalu Eura u Austriji protiv Turske na Prateru itd... No, već i tada mi je bio ozbiljan. Slaven Bilić ne može biti loše rješenje, ali opet ponavljam - bit će teško bilo kome tko dođe. Bilić je idealan izbor, ako ćemo gledati sve senkvence, karakteristike, argumente po kojima se bira hrvatski izbornik. Ivicu Olića ne smijem i ne bi htio niti volio komentirati. Ola je mlad trener, neiskusan, nema puno iskustva samostalnog vođenja momčadi. Ima tu epizodu u Rusiji. Dobro radi na klupi U21 Hrvatske, to mu ide dobro, međutim, A reprezentacija je nešto drugo, to svi znaju. Ima još puno vremena za Olu i smatram da treba ići putem kojim je krenuo jer je ispravan i dobar. Osobno smatram da bi Ivica Olić na izborničkoj klupi A selekcije Hrvatske možda bio preveliki izazov za Olića, ali tko zna, možda bi Ola bio dva puta zaredom prvak svijeta. Sve to što govorim je moje mišljenje. Nekako mi je primjerenije da bude Bilić nego Olić. To sve navodim na osnovu iskustva, na osnovu svega. Opet ponavljam... Zlatko Dalić je poseban tip, Zlatko Dalić je hladnokrvan, miran, baratao je situacijom. Jednostavno, bio je drugačiji od drugih. Detaljan, pažljiv, pogotovo u građenju međuljudskih odnosa. To je strahovito bitno. U tom segmentu da. Bilić je dobar odabir, ako se bude to potvrdilo na kraju, ove vaše informacije koje imate. Ma, neka bude tko bude, za koga se naš Savez odluči, samo da bude uspješan i neka mu dragi Bog da sreće".

A stranac kojim slučajem?

"Pa, stranci su se pokazali kao fantastični u Hrvatskoj, tako da bi to bilo idealno, da nas ra***** do kraja", zaključio je Igor Pamić.