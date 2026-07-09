Zlatko Dalić se kasno sinoć oglasio i napisao samo jednu riječ
Zlatko Dalić više nije izbornik Vatrenih
Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon završetka nastupa Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu odlučio je napustiti klupu koju je preuzeo 2017. godine. Hrvatska je svoje posljednje SP u Americi završila u šesnaestini finala, nakon dramatičnog poraza od Portugala rezultatom 2-1.
Bio je to prvi put da je Dalić vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a da se s tog natjecanja nije vratio s odličjem. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ostvarila povijesne rezultate. Osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te broncu u Kataru 2022. godine. Poraz od Portugala tako je označio kraj jednog od najuspješnijih razdoblja u povijesti hrvatskog nogometa.
Dalić se od reprezentacije oprostio i putem Instagrama, gdje je objavio fotografiju na kojoj se naklonio uz kratku poruku "Hvala!”, hrvatsku zastavu i simbol molitve.
Na mjesto izbornika stigao je 2017. godine, nakon što je naslijedio Antu Čačića u teškom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tada bila blizu ispadanja, ali je Dalić uspio izboriti plasman u Rusiju, gdje je odmah ostvario najveći uspjeh u povijesti hrvatske reprezentacije osvajanjem srebrne medalje.
Osim svjetskog srebra i bronce, Dalić je s Hrvatskom osvojio i drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine. Na Europskom prvenstvu 2021. reprezentacija je ispala u osmini finala od Španjolske, dok je na Euru 2024. završila natjecanje već u skupini iza Španjolske i Italije. Zbog brojnih uspjeha postao je najtrofejniji i najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.
Prije dolaska na klupu Hrvatske Dalić je gradio trenersku karijeru vodeći Varteks, Rijeku i Slaven Belupo. Nakon toga radio je u inozemstvu, uglavnom na Bliskom istoku, gdje je trenirao klubove poput Al-Faisalyja, Al-Hilala i Al-Aina. Upravo mu je angažman u Al-Ainu bio najduži klupski posao prije nego što je preuzeo hrvatsku reprezentaciju.