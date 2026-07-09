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NAKON ODLASKA /

Zlatko Dalić se kasno sinoć oglasio i napisao samo jednu riječ

Zlatko Dalić se kasno sinoć oglasio i napisao samo jednu riječ
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Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zlatko Dalić više nije izbornik Vatrenih

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
9.7.2026.
6:26
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon završetka nastupa Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu odlučio je napustiti klupu koju je preuzeo 2017. godine. Hrvatska je svoje posljednje SP u Americi završila u šesnaestini finala, nakon dramatičnog poraza od Portugala rezultatom 2-1.

Bio je to prvi put da je Dalić vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a da se s tog natjecanja nije vratio s odličjem. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ostvarila povijesne rezultate. Osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te broncu u Kataru 2022. godine. Poraz od Portugala tako je označio kraj jednog od najuspješnijih razdoblja u povijesti hrvatskog nogometa.

Dalić se od reprezentacije oprostio i putem Instagrama, gdje je objavio fotografiju na kojoj se naklonio uz kratku poruku "Hvala!”, hrvatsku zastavu i simbol molitve.

Zlatko Dalić se kasno sinoć oglasio i napisao samo jednu riječ
Foto: Screenshot - Instagram Story

Na mjesto izbornika stigao je 2017. godine, nakon što je naslijedio Antu Čačića u teškom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tada bila blizu ispadanja, ali je Dalić uspio izboriti plasman u Rusiju, gdje je odmah ostvario najveći uspjeh u povijesti hrvatske reprezentacije osvajanjem srebrne medalje.

Osim svjetskog srebra i bronce, Dalić je s Hrvatskom osvojio i drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine. Na Europskom prvenstvu 2021. reprezentacija je ispala u osmini finala od Španjolske, dok je na Euru 2024. završila natjecanje već u skupini iza Španjolske i Italije. Zbog brojnih uspjeha postao je najtrofejniji i najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.

Prije dolaska na klupu Hrvatske Dalić je gradio trenersku karijeru vodeći Varteks, Rijeku i Slaven Belupo. Nakon toga radio je u inozemstvu, uglavnom na Bliskom istoku, gdje je trenirao klubove poput Al-Faisalyja, Al-Hilala i Al-Aina. Upravo mu je angažman u Al-Ainu bio najduži klupski posao prije nego što je preuzeo hrvatsku reprezentaciju.

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaOproštajSvjetsko Prvenstvo 2026.
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