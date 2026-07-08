Doznajemo: U tijeku je ključni sastanak, ovo su šanse za Dalićev ostanak na klupi Vatrenih

U ovom trenutku u tijeku je sastanak Zlatka Dalića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića u Hiltonu oko toga hoće li Dalić i dalje voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Šanse za Dalićev ostanak su 50-50, doznajemo iz dobro obaviještenih izvora. Nakon sastanka bi trebalo biti poznato ostaje li Dalić ili ne na klupi hrvatske reprezentacije, a kad će završiti sastanak, to samo dragi Bog zna...

Ljudi iz HNS-a htjeli bi da Dalić ostane i ako se Dalić odluči za ostanak, jednoglasno će svi stati iza Dalićeve odluke i podržati ju. I sam Dalić pomalo je ostao iznenađen podrškom glede ostanka na klupi i koliko ljudi želi da i dalje vodi hrvatsku nogometnu reprezentaciju...

Dalić je nakon povratka u domovinu gostovao na HRT-u u emisiji "Americana" i najavio je da se ključni sastanak održava u srijedu.

"Moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice, skoro devet godina sam na mjestu izbornika... Čast i ponos, veliko zadovoljstvo... Ovaj posao je zaista zahtjevan, stresan i odgovoran. Moj dogovor s predsjednikom je da porazgovaramo sutra, da vidimo gdje smo i da se dogovorimo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju, netko želi da odem, netko da ostanem. Moj posao je za mene nešto najljepše što mogu raditi, nikad neću raditi nešto bolje i ljepše od ovoga. Sutra ću razgovarati s predsjednikom, pa ću biti konkretniji- Nije da ne želim, da neću, ali neke stvari želim sam sa sobom riješiti", kazao je Dalić.

"Nema ništa ljepše nego biti izbornik svog naroda, tek sad vidim koliku imam podršku. Izložen sam i kritikama, koje sam spreman podnijeti. Nisam bio ni svjestan podrške koju imam. Puno mi znači što dobivam puno poruka i poziva", izjavio je Zlatko Dalić u emisiji "Americana".

Dalić je malo iza 10 sati ujutro već stigao u HNS-ove prostorije na sastanak s Kustićem. Nakon toga očekuje se da bi se dvojac trebao obratiti javnosti pa ćemo vrlo skoro napokon znati ima li Hrvatska i dalje izbornika ili traži novog.

“Hrvatska ima sjajnu perspektivu, sa mnom ili bez mene. Prvo moram razgovarati s mojim predsjednikom Kustićem”, rekao je Dalić na novinarsko insistiranje sinoć, ali uskoro će sve biti riješeno.

Ukoliko Dalić ode s klupe, Slaven Bilić prva je opcija za izbornika Vatrenih. Marijan Kustić razgovarao je već s Bilićem oko povratka na izborničku klupu. Spominjao se i Ivica Olić, ali za sad on nije tako izgledna opcija. Bilić je ipak izgledniji i ozbiljniji izbor od Olića.