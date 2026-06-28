Modrić prije Gane Kustiću u liftu rekao dvije rečenice: 'Predsjedniče, nemojte se tresti...'

Vatreni su se vratili u svoju bazu u Aleksandriji, a s njima i RTL-ov Marko Vargek koji je rekao da u hrvatskoj reprezentaciji vlada dobro raspoloženje, ali nema euforije. Nije bilo ni posebnog slavlja jer Vatreni smatraju da je prolazak skupine tek prvi korak i da pravi izazovi tek slijede

Uživo je u RTL-u Danas razgovarao s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem koji je rekao da je presretan i zadovoljan rezultatom u utakmici Hrvatske protiv Gane.

"Čestitam igračima i izborniku na velikom uspjehu. Tek smo došli na Svjetsko prvenstvo, a ovo je veliki korak – proći skupinu i ući u nokaut-fazu. Vidimo da neke velike reprezentacije nisu ni izborile nastup na prvenstvu, a neke nisu prošle skupinu. To je pokazatelj velikog rezultata i uspjeha hrvatske reprezentacije i hrvatskog nogometa", rekao je Kustić.

Progovorio je i o pritisku koji je uoči utakmice s Ganom bio na Savezu i izborniku Zlatku Daliću.

"Sigurno je posebna privilegija biti predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza kada se ispisuje ovakva povijest i ostvaruju ovakvi uspjesi. Ovakav pritisak kakav je bio prije utakmice s Ganom ne pamtim otkako sam predsjednik, pa ni u hrvatskom nogometu općenito. Ali, ulazeći u lift prije utakmice, bio je tu Luka. U jednom trenutku me pogledao i rekao: 'Predsjedniče, nemojte se tresti. Danas ćemo pobijediti.' Tada sam vidio da stvarno možemo uspjeti."

Luka se diže iz utakmice u utakmicu, pa se osvrnuo i na njega.

'Modrić je fenomen'

O Luki Modriću je rekao: "On je fenomen. Ne samo da je najveći kojeg smo imali u povijesti hrvatskog nogometa, nego je jedan od najvećih u povijesti svjetskog nogometa", naveo je Kustić.

Na pitanje koji su vam bili ključni trenuci u svlačionici i izvan nje koji su prelomili pritisak rekao je da je to zajedništvo koje krasi hrvatsku reprezentaciju i to je to najveća snaga reprezentacije.

"Drago mi je da se Zlatko vratio na 'tvorničke postavke', kako je sam rekao. Mislim da je ovo nogomet kakav smo igrali u Kataru, kada smo osvajali medalju i ostvarivali dobre rezultate. Pokazali smo protiv Gane da smo dobri i da možemo napraviti nešto veliko. Prolazak u nokaut-fazu poseban je uspjeh i svi smo ponosni", istaknuo je

'Želimo da Dalić ostane'

Na pitanje hoće li Dalić ostati nakon prvenstva, rekao je za njega da je napravio odličan posao te da bi volio da ostanje uz reprezentaciju.

"Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali fokus je sada na Portugalu. Vjerujem u uspjeh naših igrača, Zlatka, cijelog stožera, Petkovića... svih ljudi koji su uz njega, jer to je nešto fenomenalno. To veliko zajedništvo između igrača i prekrasnih navijača daje nam ogromnu snagu. Čestitam našim navijačima. Gdje god se okrenemo u Americi, čujemo ih. Atmosfera je fenomenalna. Sada se moramo koncentrirati i pripremiti za Portugal", rekao je.

Za Portugal je rekao da vjeruje da će Hrvatska pobijediti.

"Uz dobru pripremu i podršku fenomenalnih navijača duboko se nadam pobjedi i prolasku dalje. Kada vidite da kapetan u 90. minuti uklizava, to je najbolji primjer našim mladim igračima. Trebamo uživati u ovome, ali igrači se već danas pripremaju za Portugal. Nije bilo posebnog slavlja i to pokazuje koliko su fokusirani i koncentrirani. Dobra priprema i idemo optimistično u Toronto po pobjedu protiv Portugala", zaključio je Kustić.